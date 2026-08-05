Sean Steur ve Sven Botman, Newcastle United’da başarılı Alman teknik adamla çalışacak

Matthias Jaissle, çarşamba günü Newcastle United'da Eddie Howe'un halefi olarak tanıtıldı. 38 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den geliyor ve St. James' Park'ta dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Howe, bu yaz yaklaşık beş yılın ardından Newcastle'dan ayrılma kararı aldı. İngiliz çalıştırıcı, The Magpies'ı büyük başarılara taşıdı; bunlar arasında birden fazla Şampiyonlar Ligi bileti ve 2025'te kazanılan Lig Kupası da yer aldı. Bu, kulübün 1955'ten bu yana elde ettiği ilk kupa oldu.

Yıldız oyuncular Sandro Tonali'nin (Tottenham Hotspur) ve Anthony Gordon'ın (FC Barcelona) ayrılmasının ardından İngiliz basını, Howe'un kulüp yönetiminin bu oyuncuları satma kararından memnun olmadığını yazdı.

Bunun üzerine Howe kararını verdi ve şimdi yerini, Al-Ahli'de büyük başarılar elde eden Jaissle'e bırakıyor. Alman teknik adam, söz konusu kulübü hem 2025'te hem de 2026'da AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Newcastle, Al-Ahli'nin yaklaşık 11 milyon avroya denk gelen bonservis bedelini ödedi ve Jaissle pazartesi günü ilk kez bir (resmi olmayan) maçta takımın başında olacak; ekip, Mestalla'da Valencia ile hazırlık maçına çıkacak. Alman teknik adam, Hollandalılar Sean Steur ve Sven Botman ile çalışacak.

Jaissle, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, "Newcastle United karşınıza çıktığında, buna mutlaka dikkat edersiniz" dedi. "Kulübün hırsı, gelecek vizyonu ve ufukta görünen fırsatlar, burayı bulunmak için inanılmaz derecede cazip bir yer haline getirdi."

"Kulübün son yıllardaki gelişimini yakından takip ettim ve kaydedilen ilerleme herkesin açıkça görebileceği kadar ortada. Gelecek için inanılmaz heyecanlıyım. Bu projeye, kulübün hırsına ve izlediği yola tamamen ve hiçbir çekince olmadan inanıyorum."

"Ortada net bir vizyon, güçlü bir liderlik ve üzerine inşa edilebilecek olağanüstü bir platform var" diyen Jaissle, Suudi Arabistan'dan önce Red Bull Salzburg'da görev yapmış ve o kulübü hem 2022'de hem de 2023'te Avusturya lig şampiyonluğuna taşımıştı.