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Sean Steur, Hollanda U21 Milli Takımı'nı sert sözlerle eleştirdi. Orta saha oyuncusuna göre teknik direktör Michael Reiziger'in ekibi, Danimarka U21 Milli Takımı'na 3-2 kaybettiği play-off maçında ateşle oynadı.

Almere'de 2-0 ve 3-1 geriye düşen Hollanda U21 Milli Takımı, zaman zaman gergin bir görüntü sergiledi. Yine de Thom van Bergen ve Devin Haen'in golleri Hollanda'ya Avrupa Şampiyonası biletini getirdi.

"Başlangıç inanılmaz kötüydü. 3-0 önde olduğunu bildiğinde futbol oynamak çok farklı. Çok kolay olacağını düşünüyorsun ama aslında zor", diye yakındı Steur maçın ardından ESPN.

Steur, maç sırasında Avrupa Şampiyonası'nı kaçırma ihtimalinden korktu. "Böyle bir şeyle internete düşmek istemezsin. Özellikle de kendi sahanda oynarken. Bu, imajımız için hiç iyi olmazdı."

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Kaptan Givairo Read de memnun değil. "İkili mücadeleleri kazanamadık. Danimarka çok daha hırslı ve daha dikkatliydi. Bu kabul edilemez. Bu, ya hep ya hiç maçı."

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Read, Hollanda U21 Milli Takımı'nın toparlanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmesinden dolayı rahatladı. "Kesinlikle rahatladım. İşi çok heyecanlı hâle getirdik ama bileti aldık. Büyük bir aile gibi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bu yüzden mutluyum."

Avrupa Şampiyonası, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'da oynanacak.

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Gelecek yaz düzenlenecek final turnuvasının kura çekimi 29 Kasım'da yapılacak. Tören Belgrad'da düzenlenecek.