Sead Kolasinac: Hepimiz Mesut Özil'in arkasındayız

Arsenal'in son dönemde sıkça eleştirilere maruz kalan yıldızı Mesut Özil'e takım arkadaşı Sead Kolasinac'tan destek geldi.

Sead Kolasinac, uzun bir aradan sonra ligde son oynanan Burnley maçıyla sahalara dönen ve etkili oyunuyla göz dolduran Mesut Özil hakkında yapılan eleştirilerle ilgili konuştu.

Kolasinac, Mesut'un 3-1 kazanılan Burnley maçında performansıyla eleştirilere cevap verdiğini söyledi. Yıldız isme sahip çıkan 25 yaşındaki savunmacı, "Mesut gibi büyük bir yıldız olduğunuzda eleştiriler her zaman oluyor. Olumsuz şeyler yazılıyor ama biz bunları umursamıyoruz. Tüm oyuncular, tüm çalışanlar Mesut'un arkasındayız. Mesut'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalitesiyle takıma çok şey katıyor. Bizim kaptanımız ve takımımız için çok önemli bir oyuncu," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Mesut'un ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak menajer Unai Emery, "Mesut'un kiralanabileceği haberleri gerçek dışı. Yeteneklerini biliyoruz ve Burnley karşısında da bu takım için neler yapabileceğini biliyoruz. Ona ihtiyacımız var ve İngiltere'deki herkes onu izlemeyi seviyor," sözleriyle dedikodulara nokta koydu.

