Scholes: "Bruno Fernandes benden daha iyi"

İngiliz efsane Paul Scholes, Man Utd'ın başarılı orta saha oyuncusunun kendisinden daha iyi olduğunu söyledi.

'ı bu sezon sırtlayan isimlerden olan Bruno Fernandes'e kulübün efsane oyuncularından Paul Scholes, övgüler yağdırdı.

2-2 biten maçının ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Scholes, "Fernandes olağanüstü bir iş çıkarıyor. Benden farklı bir tarzı var. Daha çok gol atıyor, daha çok gol pozisyonu yaratıyor. İstatistikleri inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezona yaptıkları kötü başlangıca rağmen toparlandıklarını da söyleyen İngiliz efsane, "United maç eksiğini de üç puanla kapatırsa ikinci sıraya yerleşecek ve 'un ensesine yapışacak. Düşündüğünüz zaman garip geliyor ama Fernandes'in takıma kattıklarıyla bunu başardılar. O takıma geldikten sonra üretkenlik katmayı başardı. Takımın bir maçta üç, dört gol atması şaşırtıcı olmuyor" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Portekizli oyuncu, bu sezon çıktığı 22 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.