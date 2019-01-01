Schalke'den Ozan Kabak ve 'Asker Selamı' açıklaması

Schalke, A Milli Takım'a 'Asker Selamı' sebebiyle UEFA tarafından soruşturma açılmasının ardından Ozan Kabak hakkında açıklama yaptı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği , A Milli Takım'ın ve Arnavutluk maçlarında 'Asker Selamı' vermesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Kicker'e yapılan açıklamada 'Asker Selamı' veren Ozan Kabak ile konuşulacağı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Ozan Kabak ile bu konuyu kendi aramızda konuşacağız. Takımımız, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili bu sembolik hareketlerden kendini uzak tutmak istiyor"

Sakatlığını yeni atlatan Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde oturdu.