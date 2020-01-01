Schalke'de Christian Gross dönemi
Bundesliga takımlarından Schalke 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu.
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman kulübünden yapılan açıklamada, Gross'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
66 yaşındaki İsviçreli teknik direktörün yardımcılıklarını Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo, kaleci antrenörlüğünü ise Simon Henzler üstlenecek.
Kulübün sportif direktörü Jochen Schneider, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, "Christian Gross hem Almanya'da hem de İngiltere'de bu zor görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini kanıtladı. Bizi de net ve açık beklentilerle doğru yola sokacak" değerlendirmesinde bulundu.
Gross ise yaptığı açıklamada, "Oyuncuların hırslarını her saniye hissetmek istiyorum. Tekrar başarılı olmak için takım içinde ve çevresinde olumlu bir tutuma ihtiyacımız var. Hedefimize birlikte ulaşabilmemiz için her şeyi vereceğim" ifadelerini kullandı.
1990'lı yılların sonunda İngiltere'de Tottenham Hotspur'u çalıştıran Gross, 1999-2009 yıllarında İsviçre'nin Basel ve 2009-2010 yıllarında da Bundesliga'da Stuttgart takımlarının başında bulunmuştu. Gross son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında görev yapmıştı.
Bundesliga'nın geride kalan 13 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayıp, son sırada yer aldı. Mavi-Beyazlılar bu sezon sadece dört gol atabildi. Gelsenkirchen temsilcisi, geçen sezonu da dahil edince, 29 maçtır ligde kazanamıyor. Schalke, Bundesliga'daki son galibiyetini 17 Ocak günü Borussia Mönchengladbach karşısında elde etti.
Gorss, kötü giden takımın bu sezon görev yapacak dördüncü teknik direktörü olacak. Takımı ilk iki hafta, geçen sezon da takımın başında olan ABD'li teknik direktör David Wagner çalıştırmıştı. Ardından Manuel Baum göreve geldi ama o da kötü gidişe çözüm olmadı. 2020'nin son iki maçında ise kulübede tecrübeli teknik direktör Huub Stevens yer aldı.
Schalke 04, yeni teknik direktörüyle ilk maçına 2 Ocak günü çıkacak ve deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.
Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.— FC Schalke 04 (@s04) December 27, 2020
Herzlich willkommen auf Schalke 👋🏼#S04 | 🔵⚪️ | #Gross