Schalke'de Christian Gross dönemi

Bundesliga'nın son sırasına demir atan Schalke 04, bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti ve Christian Gross ile anlaştı.

takımlarından 04'ün yeni teknik direktörü Christian Gross oldu.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman kulübünden yapılan açıklamada, Gross'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

66 yaşındaki İsviçreli teknik direktörün yardımcılıklarını Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo, kaleci antrenörlüğünü ise Simon Henzler üstlenecek.

Daha fazla takım

Kulübün sportif direktörü Jochen Schneider, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, "Christian Gross hem 'da hem de İngiltere'de bu zor görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini kanıtladı. Bizi de net ve açık beklentilerle doğru yola sokacak" değerlendirmesinde bulundu.

Gross ise yaptığı açıklamada, "Oyuncuların hırslarını her saniye hissetmek istiyorum. Tekrar başarılı olmak için takım içinde ve çevresinde olumlu bir tutuma ihtiyacımız var. Hedefimize birlikte ulaşabilmemiz için her şeyi vereceğim" ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların sonunda İngiltere'de Hotspur'u çalıştıran Gross, 1999-2009 yıllarında İsviçre'nin ve 2009-2010 yıllarında da Bundesliga'da takımlarının başında bulunmuştu. Gross son olarak 'ın El Ahli takımında görev yapmıştı.

Bundesliga'nın geride kalan 13 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayıp, son sırada yer aldı. Mavi-Beyazlılar bu sezon sadece dört gol atabildi. Gelsenkirchen temsilcisi, geçen sezonu da dahil edince, 29 maçtır ligde kazanamıyor. Schalke, Bundesliga'daki son galibiyetini 17 Ocak günü Borussia karşısında elde etti.

Gorss, kötü giden takımın bu sezon görev yapacak dördüncü teknik direktörü olacak. Takımı ilk iki hafta, geçen sezon da takımın başında olan 'li teknik direktör David Wagner çalıştırmıştı. Ardından Manuel Baum göreve geldi ama o da kötü gidişe çözüm olmadı. 2020'nin son iki maçında ise kulübede tecrübeli teknik direktör Huub Stevens yer aldı.

Haberin devamı aşağıda

Schalke 04, yeni teknik direktörüyle ilk maçına 2 Ocak günü çıkacak ve deplasmanda ile karşılaşacak.