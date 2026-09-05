Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, cumartesi günü Almanya Ligi'nin ikinci haftası kapsamında golsüz berabere sona eren maç sırasında Bavyera ekibinin kalecisi Manuel Neuer'i hedef alan hakaret dolu tezahüratlar nedeniyle Schalke taraftarlarını eleştirdi.

Filtens Arena'da oynanan maçta, mavi kulübün akademisinde yetişen ve daha sonra buradan ayrılarak futbol tarihinin en önemli kalecilerinden biri haline gelen Neuer'e karşı Schalke taraftarlarından tezahüratlar yükseldi.

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Neuer'i "köpek oğlu" olarak nitelendiren tezahüratlar hakkında Eberl şunları söyledi: "Böyle büyük bir adamı kendi akademilerinde yetiştirdikleri için gurur duymalılar; dünya futboluna adım attı, dünyanın en iyi kalecisi oldu ve ayrıca Dünya Kupası'nı kazandı."

Şöyle devam etti: "Bu tür sert bir dil kabul edilemez. Bayern'e karşı olduğunuz için protesto amacıyla alkışlayabilirsiniz, ancak bu tür ifadeler gereksiz."

Neuer, futbol kariyerine kraliyet mavisi kulübün akademisinde başlayıp kademe kademe A takıma kadar yükseldikten sonra 2011 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu; bu nedenle Schalke sahasına dönüşü onun için özel bir anlam taşıyan bir karşılaşmaydı.

Neuer, 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının yanı sıra Bavyera kulübüyle iki kez Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere pek çok kupa kaldırarak Bayern'in ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

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