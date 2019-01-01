Schalke açıkladı: Ozan Kabak sakatlandı

Milli futbolcu, yeni takımında çıktığı antrenmanda ayağından sakatlık geçirdi.

04, yeni transferi Ozan Kabak'ın sakatlandığını duyurdu.

'dan düşen 'tan 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli karşılığında Schalke'ye transfer olan Ozan, Alman ekibiyle çıktığı antrenmanda ayağından sakatlık yaşadı.

Schalke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncunun sahalara dönmesi için 2-3 haftalık bir süre öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak, Schalke 04'ün teklifini kabul ederken İtalyan devi 'ı reddetmişti.