Bundesliga

Schalke 30 maç sonra ilk kez kazandı

Goal
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Matthew Hoppe Schalke 2020-21
Getty Images
Schalke, sahasında Hoffenheim'i 4-0 mağlup ederek Bundesliga'da 30 maç sonra ilk kez kazandı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke, Hoffenheim'ı 4-0 yenerek 2020-21 sezonunda ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde en sezon 17 Ocak 2020'de Mönchengladbach'ı yenen Schalke, 30 maç sonra ilk kez Bundesliga'da üç puan aldı.

Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 42, 57 ve 63. dakikalarda Matthew Hoppe ve 73. dakikada ilk üç golün asistini veren Amine Harit kaydetti.

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    Bu maçta milli futbolcu Ozan Kabak da ilk onbirde görev yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.

    Schalke bu galibiyetle 7 puana ulaştı ve son sıradan kurtuldu. Hoffenheim ise 15 puanda kaldı.

    Bundesliga'da bugün şu ana kadar oynanan diğer maçlarda ise şu skorlar alındı:

    Freiburg 5-0 Köln

    Bayer Leverkusen 1-1 Werder Bremen

    Haberin devamı aşağıda

    Mainz 0-2 Eintrach Frakfurt

    Union Berlin 2-2 Wolfsburg

     

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