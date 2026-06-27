Scaloni: Ürdün güçlü bir rakip… İşte Messi’nin bu karşılaşmaya ilişkin görüşü

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Ürdün ile oynanacak maçta takımın yıldızı Lionel Messi’nin forma giyip giymeyeceği konusundaki tartışmaya son verdi ve Arjantinli kaptanın ABD’nin Dallas kentinde oynanacak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını doğruladı.

Scaloni basın toplantısında şunları söyledi: “Leo maça yedek kulübesinde başlayacak. Askeri kadroyu zaten belirliyorum, ancak burada açıklayamam.”

Scaloni, Messi’yi dinlendirme kararının, erken tur atlamayı garantiledikten sonra Arjantinli yıldızın fiziksel eforunu yönetme kapsamında alındığını açıkladı ve bu maçın yeni oyuncuları denemek ve yedeklere ekstra oyun süresi vermek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Scaloni, “Yedek oyuncular sahaya çıkmayı hak ediyor; onlar takımın ayrılmaz bir parçası ve bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda büyük payları var” dedi.

Arjantinli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bu maçtan önce hedeflerimize ulaştık. Bu formayı giymek, her maçta galibiyet peşinde koşmak demektir; bu da bize yeterince süre alamayan oyuncuları izleme ve hazırlık durumlarını değerlendirme fırsatı sunuyor.”

Rakipler konusunda ise Scaloni, milli takımın rakiplerini seçmediğini ve gelecek maçların sıralamasını düşünmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Dünya Kupası’nın yarın bitmesini ve şampiyonluğu kazanmamızı tercih ederim. Seçim yapma ya da tercih etme lüksümüz yok.”

Teknik direktör olarak 100. maçına ulaşmasıyla ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: “İnsanların benim hakkımda ne söyleyeceği umurumda değil, benim için önemli olan insanların takımın oyun tarzıyla bir bağ hissetmesi. Bu formayı giyerken 100 maça ulaşacağımı hiç hayal etmemiştim.”

Scaloni, konuşmasının sonunda Ürdün milli takımını överek rakibine tam saygı duyduğunu vurguladı: “Onlar, son dakikalarda Cezayir’e yenilen iyi bir takım. Güçlü bir rakip ve onları hafife almayacağız; top hakimiyetiyle onlara üstünlük kurmak istiyoruz.”