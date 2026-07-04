Scaloni, Mısır maçı öncesinde: “Kura çekiminde bizim tarafın daha kolay olduğunu söylediler!”

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nın son 32 turunda Cape Verde'yi uzatmalarda 3-2'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ettikten sonra takımının performansını savundu ve "Albirroja"nın turnuvadaki ilk gerçek zorlu maçıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Maçın ardından Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında Scaloni, kura çekimini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi: “Bana ‘kurada en kolay yanda yer aldınız’ dediklerini hatırlıyor musunuz?.. Umarım artık kolay rakip olmadığını anlarlar. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nı tebrik ediyorum, onların güçlü ve rekabetçi bir takım olduğunu biliyorduk, çok zorlandık."

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum, ancak bu rakibimizin iyi oynadığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Olumlu yönlere dikkat çekmek isterim: Bu takım asla pes etmez. Katar’daki uzatmaları hatırlıyorum, takım saldırmaya devam etti, maçı bitirdiklerinde bitkin düşmüşlerdi, ama bu iyi bir şey.”

Oyuncularında görülen yorgunlukla ilgili olarak Scaloni şunları açıkladı: “Uzatmaların ilk dakikalarından maçın bitiş düdüğüne kadar takım iyiydi. Biraz nefes darlığı hissettik, ancak milli takım için tüm coşkuyla oynadığınızda, bu nefes darlığını ve oksijen eksikliğini telafi eder. Bugün takım güçlü bir karakter sergiledi.”

Arjantin’in ikinci beraberlik golünü (2-2) yediği kritik anla ilgili olarak teknik direktör şunları itiraf etti: “Onların attığı o muhteşem gol inanılmazdı. Şüpheci yapımdan dolayı ‘Bu sonumuz, iyi bir performans sergilemiyoruz’ diye düşündüm; aslında olduğumdan daha sakin görünüyordum.”

Scaloni, takımının baskıya dayanma yeteneğini överek şöyle dedi: “Takımı en iyi ayıran özellik, darbeleri göğüsleyip atağa devam etme yeteneğidir. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı ve maçın sorumluluğunu üstlendi.”

Scaloni, Arjantin kimliği üzerine derin bir felsefeyle sözlerini noktaladı: “Arjantinli olmak ne demektir? İşte budur: tüm iyi ve kötü yanlarıyla, acı çekmekle ve futbol uğruna asla pes etmemekle. Bu takımın sorumluluğun ağırlığını hissetmesi pek olası değil, çünkü her zaman iyi oynamak mümkün değildir.”