Scaloni: Messi’nin fedakarlığı beni utandırdı… İşte gizli anlaşmamız

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası 10. Grup maçlarının sonunda Ürdün’e karşı kazanılan galibiyetin ardından, takım kaptanı Lionel Messi’nin kişisel rekorlarını geliştirmek yerine takımın çıkarını ön planda tutarak takım arkadaşlarına forma şansı verdiğini açıkladı.

"ESPN" ağının aktardığına göre, Scaloni maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Üç maçı da kazandıktan sonra değerlendirmemiz son derece olumlu, özellikle de tüm oyuncuları sahaya çıkardığımız için. Hepsi Dünya Kupası'nda oynamanın keyfini çıkarmayı hak ediyor ve bence kendilerinden bekleneni başarıyla yerine getirdiler."

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Ürdün iyi bir takım; savunma hatlarını sıkı bir şekilde kapatıyor ve boşluk bırakmıyor. Oyuncularımız iyi bir maç çıkardı ve bana, gerektiğinde herkesin oynamaya ve sahaya çıkmaya hazır olduğunu gösterdi. Geri dönmesini umduğumuz Romero hariç, kadrodaki diğer tüm oyuncular tamamen hazır durumda.”

Şöyle devam etti: “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeliyiz, çünkü bu forma bize her zaman en iyi performansı sergilemeyi ve kazanmaya çalışmayı zorunlu kılıyor. Oyuncularımızın içinde rekabet ruhu var ve işler böyle yürüyecek.”

Teknik direktör, Lionel Messi’nin jestinden bahsederek şunları söyledi: “Bu konuyu konuşmak neredeyse utanç verici, çünkü artık ne diyeceğimi bilemiyorum ve ona hakkını verecek kelimeler kalmadı. 90 dakika boyunca oynayıp kişisel efsanesini pekiştirebilirdi, ancak önümüzdeki aşamayı düşünerek takım arkadaşlarının daha fazla süre almasını tercih etti, Bu durum onun imajını en iyi şekilde yansıtıyor; o bu rakamları düşünmüyor. Leo ile konuştum ve ikinci yarıda yedek olarak oyuna girmesinin bugün için en iyi seçenek olduğu konusunda anlaştık. Bu da onun takım için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor."

Scaloni, takımın forvetlerine duyduğu büyük güveni vurgulayarak şöyle dedi: “Ne Lautaro Martínez’e, ne Julian Álvarez’e, ne de Lo Celso’ya en ufak bir şüphemiz yok. Gol atmak elbette çok hoş karşılanır, ancak onlar muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Lautaro, her zaman olağanüstü bir performans sergiliyor ve tutarlılığını sürdürüyor.”

Teknik direktör, Le Selso hakkında ayrıntılı konuşmasına şöyle devam etti: “O harika bir genç ve 2022 Katar Dünya Kupası’nı çok acı ve zorlu bir şekilde kaçırdı. Ona bu fırsatı vermeyi bekliyorduk ve hem kendisi hem de maçtaki performansı için çok mutluyuz. O, takım için çok önemli bir oyuncu ve ona oynama şansı verip iyi bir performans sergilemesini sağlamak, üstüne bir de gol atması, insanı daha da mutlu ediyor. Bu yüzden onun adına çok mutluyum."

İki forvetin birlikte sahaya çıkmasıyla ilgili olarak Scaloni şunları söyledi: “Julian önceki iki maçta ilk 11’de yer almamış, yedek olarak oyuna girmişti. Bugün takımımız bu ikiliyi birlikte sahaya sürme lüksüne sahipti, ve ikisinin de iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum, tıpkı daha önce Monumentoal Stadyumu’nda Paraguay karşısında olduğu gibi. Her zaman dengeyi aramalıyız; takım asla dengesini kaybetmemeli, aksi takdirde hoşumuza gitmeyen şeyler olur. Temel fikir, takımdaki bu dengenin kesinlikle bozulmamasıdır.”