Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu İspanya’ya 1-0’lık skorla kaptırmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Bu yenilginin içinde derin bir yara bıraktığını vurgulayan Scaloni, “Tango” ile geleceğinin henüz belirsiz olduğunu da ima etti.

Maç sonrası basın toplantısında Scaloni şunları söyledi: “Aslında ruhum çok acı çekiyor, içimde büyük bir ıstırap hissediyorum. Bu noktada, her şeyi yeniden düzenlememiz ve bu kadro gibi güçlü bir kadro kurmaya başlamamız gerekiyor; bu da son derece zor olacak.”

Arjantinli teknik direktör, final maçını kaybetmelerine rağmen milli takım kaptanı Lionel Messi'nin gösterdiği performansı överek şunları söyledi: "39 yaşında, arkadaşlar! Bu inanılmaz bir şey. İstediği sürece oynamaya devam edeceğini biliyordum; takım arkadaşları ve taraftarlar da onun için her şeyi verecekler."

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Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Umarım Messi takım arkadaşlarıyla gurur duyuyordur, ki bence zaten öyle. Ayrıca taraftarların da bu takımla ve sergilediği performansla gurur duymasını diliyorum. Benim için Messi, futbol sahalarına ayak basmış en iyi oyuncudur ve bu turnuvada sergilediği performans muhteşemdi, ancak konumunu kanıtlamak için buna ihtiyacı yoktu.”

Arjantin Milli Takımı’ndaki geleceği konusunda ise Scaloni, “Aralık ayına kadar sözleşmem var, ondan sonra başkasına fırsat vermek için ayrılacağım” diyerek tartışma yarattı.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Fikrim, ara verip dinlenmek. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Burası harika ve muhteşem bir yer. Başkalarının da bu fırsatı yakalamasını diliyorum. Her Arjantinli burada olmayı ister. Burada olmak benim için bir zevk ve gurur kaynağıydı; bu, en güzel hayallerimin bile ötesinde bir şeydi. Bunu asla hayal edemezdim.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu bir veda gibi görünebilir, ama aynı zamanda devam etme isteğim de var. Ancak dediğim gibi, Aralık ayına kadar devam edeceğim, ondan sonra ne olacağını göreceğiz.”

Scaloni, geçen Dünya Kupası’nda penaltı atışlarında Fransa’yı yenerek Arjantin’i şampiyonluğa taşımıştı.