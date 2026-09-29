Scaloni geleceğini, Messi'nin formasını ve Arjantin'in yeni kaptanını konuştu

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, başta milli takımla geleceği, Lionel Messi, 10 numaralı formanın akıbeti, takım kaptanının Arjantin'e varış tarihi ve takımın yeni kaptanlarının kimliği olmak üzere önemli birçok konu hakkında konuştu.

Scaloni'nin açıklamaları, salı günü, Bolivya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısı sırasında geldi. Öbür gün perşembe gecesi Córdoba şehrindeki "Mario Alberto Kempes" Stadı'nda oynanacak olan bu karşılaşma, "Albiceleste"nin 2026 Dünya Kupası'nın ardından oynayacağı ilk hazırlık maçı olacak.

"Devam etme kararı aldım"

Scaloni, mevcut sözleşmesinin gelecek aralık ayında sona ermesine az kala, Arjantin Milli Takımı'ndaki görevini sürdürme isteğini vurguladı.

Scaloni, "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia ile yürütülen görüşmelere ilişkin şunları söyledi: "Bir süredir Başkan Tapia ile ileriye gidip gidemeyeceğimizi ve bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek için konuşuyorum. Şu an önümüzde bu maçlar var, ama mesele bir anlaşmaya varmakla ilgili olacak. İstek var, önemli olan da bu."

Arjantin'in teknik direktörü şunları ekledi: "Devam etme kararı aldım ve çalışmaya devam edip bir anlaşmaya varma isteğim var. Elimizde bir şey olduğunda, bunu açıklayacağız."

Scaloni 10 numaralı formanın akıbetini netleştirdi

Messi'den sonra 10 numaralı formayı giyecek oyuncuyla ilgili olarak Scaloni açık bir şekilde şöyle konuştu: "Leo'nun maçı oynanana kadar, 10 numarayı kimseye vermeyeceğiz."

Scaloni ekledi: "Ondan sonra göreceğiz." Ve fikrin, "oyunculardan birinin bu formayı, taşıdığı tüm değer ve güzellikle birlikte devralması" olduğunu açıkladı.

Messi'nin Arjantin'e varış tarihi

Scaloni, Messi'nin ülkeye varış tarihini açıkladı ve şunları söyledi: "Başlangıçta, hafta sonu, 3 Ekim'deki Burkina Faso maçının ardından gelecek. Eğer o maç için gelmek isterse gelebilir, sorun yok. Ama pazar günü varacak."

Messi'nin, taraftarlarla dolu olması beklenen "Monumental" Stadı'nda Benin karşısında Arjantin Milli Takımı ile veda maçını oynaması bekleniyor.

Scaloni, Messi'den sonra Arjantin'in kaptanlarını belirledi

Messi'nin milli takımdan ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte Scaloni, Arjantin'in kaptanlık pazubandını takacak oyuncunun kimliği hakkında da konuştu ve önümüzdeki hazırlık maçları boyunca 3 kaptanın olacağını açıkladı.

Şunları söyledi: "Kaptan zaten Leo ve Ota'dan (Otamendi) sonra Cuti'ydi (Romero), ikincisi Emiliano (Dibu), diğeri ise Lautaro Martínez olacak, en azından bu maçlarda."

Scaloni, Romero'yu övdü ve şöyle konuştu: "Cuti, harika bir oyuncu olmasının yanı sıra, bu sorumluluğu üstlenmek zorunda ve bunu yaptı. Bunu yapabilecek kapasitede olduğunu biliyoruz ve kaptanlık pazubandını taşımanın ne anlama geldiğini göstermesi gerekiyor."

Scaloni ekledi: "Herkes onu örnek almak isteyecek ve onun birçok konuda gelişmesi gerekiyor. Bir kaptan olabilecek kapasitede olduğunu görüyoruz ve milli takım formasını savunmak için her zaman orada olacağına inanıyoruz."

"Kaptan Messi'nin yerini doldurmak zor olacak"

Scaloni, Messi'nin ayrılığının yalnızca sportif bir kayıp anlamına gelmeyeceğini, aynı zamanda saha içinde ve dışında liderlik açısından da bir boşluk bırakacağını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bir oyuncu olmasının ötesinde, saha içinde ve dışında başka hiç kimsede görmediğim bir şey yaratıyor. O halde onu kaybetmenin zor olmayacağını bir düşünün."

Scaloni sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama liderlik gösterebilecek insanlarımız ve iyi insanlarımız var, önemli olan da bu. Takım arkadaşlarını kendisinden korkutan liderler aramıyorum, iyi ve pozitif insanlar arıyorum."

Scaloni sözlerini şöyle noktaladı: "Leo'nun yaptığı şeyi hepimizin telafi etmemiz gerekiyor ve bu zor olacak, ama grup her zaman karşılık verdi."

Arjantin'in hazırlık maçlarının tarihleri

Arjantin - Bolivya: 30 Eylül Çarşamba, Córdoba'daki "Kempes" Stadı'nda.

Arjantin - Burkina Faso: 3 Ekim Cumartesi, "Monumental" Stadı'nda.

Arjantin - Benin: 6 Ekim Salı, "Monumental" Stadı'nda.