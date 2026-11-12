Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, Arjantin ile 2030 yılına kadar uzatılan sözleşmesi hakkında konuştu.

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Scaloni'nin açıklamalarını Sport gazetesi yayınladı. Scaloni, Arjantin Federasyonu'na teşekkür etti ve projeye devam etme konusundaki heyecanını dile getirdi.

Scaloni, "Son derece mutluyum, bu anlaşmanın tamamlanması için büyük çaba harcadılar. Bu dönem ailem için kolay olmasa da, bu durum bana büyük bir memnuniyet hissi veriyor" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası bu, baştan beri hepimizin istediği şeydi. İlk günkü gibiyiz, her zamanki aynı heyecan ve aynı istekle; aksi takdirde burada olmam mümkün olmazdı."

Şunu vurguladı: "Bu görevdeki çalışma, tüm enerji ve canlılıkla yapılmayı gerektiriyor. Bana yakın olanlarla istişare ettikten sonra, devam etmenin en iyi seçenek olduğuna karar verdik."

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Scaloni şöyle ekledi: "Arjantin Federasyonu ve başkanı büyük çaba harcadı. Bundan sonra kariyerimizde önemli bir aşama başlıyor; bu süreçte sırasını bekleyen genç oyunculara fırsat vereceğiz."

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Şuna dikkat çekti: "Bu oyunculara karşı sabırlı olmamız gerekiyor; muazzam bir potansiyele sahipler, ancak belki de henüz Lionel Messi, Angel Di Maria ve Otamendi'nin bize sunduğu seviyeye ulaşmış değiller."

Tango ekibinin teknik direktörü şunu vurguladı: "Bundan sonra bu oyuncuların herkesin anlayışına ihtiyacı var. İlk günkü aynı heyecan ve aynı isteğe sahibim."

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Teknik direktör Scaloni, uluslararası arenadan emekli olmasının ardından önümüzdeki dönemde kendisine güvenemeyeceği Lionel Messi'yi de anarak, onun yeri doldurulamaz bir oyuncu olduğunu kabul etti.

Scaloni şöyle dedi: "Messi'nin yeri doldurulamaz ve bu durumu atlatıp onun yokluğunda aynı şekilde oynamaya çalışmanın bir yolu yok, bu mümkün değil. Etkisi yalnızca sahadaki katkılarıyla sınırlı değildi, aynı zamanda etrafında yarattığı atmosfere de uzanıyordu."

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Şunu vurguladı: "Şimdi onsuz, benzer bir oyun tarzını koruyarak ve başka alternatifler arayarak devam etmeye çalışacağız. Onun yokluğunda milli takım kadrosunu hazırlamak zor, ama hepimizin buna alışması gerekiyor. Görevimiz onsuz aynı şekilde oynamak olacak."

Lionel Scaloni, önümüzdeki dönemde eski Barcelona yıldızının taşıdığı 10 numaralı formayı kimin giyeceğini açıklamadı.

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Bu konuda şunları söyledi: "Zorunlu hale gelene kadar bu numarayı kime vereceğimizi düşünmedik, zamanı geldiğinde kime vereceğimizi göreceğiz. Bu beni meşgul etmiyor ve önemli görmüyorum. Kararı verdiğimizde, seçimin nihai olmasını ve 10 numaralı formayı her oyuncuya vermemeyi umuyoruz. Karar verdiğimizde, onu elinde tutabilecek bir oyuncuya nasip olmasını umuyoruz. Fikir bu."

Arjantin basınının yayınladığına göre, Scaloni ile milli takım arasındaki yeni anlaşma, iki yıl + iki yıl formülüne göre iki aşamaya bölünmüş bir sözleşme içeriyor.

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İlk aşama önümüzdeki iki yılı kapsıyor ve 2027 Copa America turnuvasına odaklanıyor; ayrıca teknik direktörün devam etmek için gereken motivasyona veya enerjiye artık sahip olmadığını hissetmesi durumunda sözleşmenin erken sonlandırılması imkânını da içeriyor.

İkinci aşamada ise sözleşme iki yıl daha uzatılacak ve amaç bir sonraki Dünya Kupası finallerine ulaşmak olacak.

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Teknik kadro düzeyinde ise en belirgin değişiklik, Avrupa'da teknik direktör olarak yeni bir profesyonel deneyim yaşamaya karar veren Walter Samuel'in yokluğu. Bunun dışında teknik kadro, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martin, Martin Tocalli ve Matias Mana'dan oluşan alışılmış kadrosunu koruyacak.