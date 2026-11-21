Reklam

FC Utrecht, cumartesi akşamı Eredivisie'de son derece acı bir yenilgi yaşadı. Teknik direktör Anthony Correia'nın ekibi, sahasında SC Cambuur'a 3-2 mağlup oldu. Cambuur, Utrecht'in son bölümdeki geri dönüşünü boşa çıkardı. Stadion Galgenwaard'daki karşılaşma, sahaya atılan piroteknik maddeler nedeniyle ilk yarıda yaklaşık yarım saat durdu.

Correia, Frizyalılara karşı sakat Ángel Alarcón'dan yararlanamadı. Niklas Vesterlund da son anda kadrodan çıkmak zorunda kaldı ve onun yerini Siebe Horemans aldı.

Stadion Galgenwaard'da yedinci dakikada, hayatını kaybeden yedi yaşındaki FC Utrecht taraftarı Jimi Groeneveld anıldı. Bunnikside tribününden etkileyici tezahüratlar yükseldi ancak birkaç dakika sonra aynı tribünden sahaya bir sis bombası atılmasıyla işler tersine döndü.

Hakem Allard Lindhout bunun üzerine maçı geçici olarak durdurdu ve sorumluyu bulmak için arama başlatıldı. Taraftar yakalandıktan sonra belediye başkanı Sharon Dijksma ve KNVB, yaklaşık yarım saatlik aranın ardından maçın yeniden başlamasına karar verdi.

Reklam Reklam

Oyun yeniden başladıktan sonra FC Utrecht etkili olamadı ve ilk yarının ortalarında geriye düştü. Cambuur adına 25. dakikada skoru açan Nicolas Binder'ın ardından Devid Bouah da kısa süre sonra ikinci gole yaklaştı.

Related Topics

Konuk ekip biraz sonra direğin dışına takıldı. FC Utrecht'ten kiralanan Rafik El Arguioui de uzaktan çektiği şutla skoru 2-0 yapmaya yaklaştı. Ev sahibi takım, devre arasına kadar kaleyi bulan yalnızca bir şut çekebildi ve yoğun ıslıklar eşliğinde soyunma odasına gitti.

Correia, Arthur Zagré ve Davy van den Berg'i oyuna aldı; ardından FC Utrecht oyunun kontrolünü daha belirgin biçimde ele geçirdi. Buna rağmen golü yine konuk ekip buldu. Ilyes Hamache, Zagré'nin top kaybının ardından gelişen kontra atağı 55. dakikada golle tamamladı.

Reklam

FC Utrecht'in yanıtı bu kez gecikmedi. Maç saati bir saati gösterdiğinde Artem Stepanov farkı bire indiren golü attı. Ardından oyuna sonradan giren Adrian Blake'in şutunu kaleci Thijs Jansen kurtardı.

Bitime dokuz dakika kala FC Utrecht, istediği sonucu alacak gibi görünüyordu. Oyuna sonradan giren Van Duijn, 81. dakikada beraberlik golünü attı ve ev sahibi takım iki gollük farkı tamamen kapattı.

Reklam

Ancak Stadion Galgenwaard'daki sevinç çok kısa sürdü. Morgan Costarelli, yalnızca iki dakika sonra yeni bir kontra atakta Cambuur'u yeniden öne geçirdi.

FC Utrecht bu darbeden sonra toparlanamadı ve sahadan puansız ayrıldı. Lige yeni yükselen Cambuur ise Leeuwarden'a son derece etkileyici bir üç puanla dönüyor. FC Utrecht ile düşme hattının hemen üzerinde bulunan Correia üzerindeki baskı böylece daha da artıyor. Cambuur ise dikkat çekici biçimde sekizinci sıraya yükseliyor.