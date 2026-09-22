İspanya Hakemler Teknik Komitesi Başkanı Fran Soto, kulüp teknik direktörlerine net bir mesaj göndererek, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki başkent derbisinin ardından süren tartışmalar gölgesinde hakemlere saygı ve empati göstermelerini istedi.

Bugün salı günü Las Rozas kentinde gerçekleştirilen teknik direktörler komitesi toplantısı, özellikle son derbi karşılaşmasında yaşanan tartışmalı olayların yankıları ışığında büyük ilgi topladı.

Fran Soto, toplantıya Hakemler Teknik Komitesi Başkanı sıfatıyla katıldı ve hakemin kişiliğine saygı gösterilmesinin önemine vurgu yaparak teknik direktörlere "takımlarından sorumlu kişiler olarak empatiyle" davranmaları çağrısında bulundu. Bunun amacının, hakem imajını insani bir çerçeveye oturtma çalışmasını sürdürmek ve hakemin futbol sisteminin bir parçası olduğunu vurgulamak olduğunu belirtti.

Mourinho'nun toplantıya katılmaması

Toplantıya İspanya Birinci Lig kulüplerinden birçok teknik direktör katıldı. Bunların arasında, takımının akşam antrenmanına yetişmek için erkenden ayrılan Hansi Flick'in yanı sıra Diego Simeone ve Edin Terzic de vardı.

Ayrıca İkinci Lig kulüplerinin temsilcileri ile Eder Sarabia ve Marcelino Garcia Toral gibi halihazırda herhangi bir takımla bağı bulunmayan teknik direktörler de toplantıda hazır bulundu.

Buna karşılık, "Marca"nın aktardığına göre, başta Manuel Pellegrini ve en dikkat çekici eksik olan Jose Mourinho olmak üzere, Jose Bordalas gibi birçok önemli isim toplantıya katılmadı.

Mourinho toplantıda yer almamasına rağmen, Madrid derbisinin ardından hakem Ortiz Arias'a doğrudan eleştiriler yönelttiği açıklamaları hâlâ tartışma gündeminde kalmaya devam ediyor.

Mourinho'ya dolaylı yanıt

Teknik direktörler ile hakemler arasındaki ilişki konuşulurken, hakem camiasının temsilcileri maruz kaldıkları baskıların niteliğine dikkat çekti.

Bu mesaj, Mourinho'nun derbi sonrası açıklamalarının yol açtığı tartışmanın ardından, İspanya Ligi yöneticilerinin tüm maçlara ve hakemlere aynı ölçüde önem gösterilmesi çağrısında bulundukları bir dönemde geldi.

Bu bağlamda İspanya Ligi Divan Başkanı Victor Martin Ortega, "Her haftadaki on maç ve bunları yöneten on hakem, aynı öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Bu mesaj, Mourinho'nun Ortiz Arias'ın uluslararası tecrübe eksikliğini eleştirdiği açıklamalarına dolaylı bir gönderme olarak yorumlanıyor.

Mourinho, derbinin ardından hakem komitesine sert bir şekilde yüklenmişti. Portekizli teknik direktör alaycı bir üslupla şöyle konuşmuştu: "Hakemleri seçen hakem komitesini tebrik etmek istiyorum. Öncelikle, bu maçı yönetmesi için bu hakemin seçildiğine dair haberlerin haftalar öncesinden sızmış olması tuhaf; çünkü hakemler genellikle maçın oynandığı hafta içinde seçilir."

Sözlerine şöyle devam etmişti: "Sonra bu bileşimin seçimi geliyor: defalarca Real Madrid ile ilgili tuhaf bir geçmişe sahip bir VAR hakemi ile birlikte, yalnızca küçük maçlar yönetmiş, deneyimi az, zayıf bir hakem. Zavallı hakem komitesi, bir hata yaptılar, ne kadar zavallılar."

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Hakem komitesi teknik direktör hakkındaki şikâyetten vazgeçti

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Hakemleri Birliği, Hakemler Teknik Komitesi'nin hukuk birimiyle iş birliği içinde, Mourinho'nun derbi bitiminin ardından yaptığı açıklamalarla ilgili Disiplin Kurulu'na bir şikâyette bulunmayı ve bunu, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörüne ceza verilmesiyle sonuçlanabilecek bir dosya açılması amacıyla İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı ilgili birime iletmeyi değerlendiriyordu.

Gazete, hakemler birliğinin pazartesi günü boyunca süren müzakerelerin ardından sonunda şikâyette bulunmama kararı aldığına işaret etti.

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