Savunma transferi: Flick, Real Madrid'in hedefini kapmaya onay verdi

Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Katalan kulübünün vatandaşı Stuttgart stoperi Finn Jeltsch ile sözleşme imzalamak için harekete geçmesine karşı çıkmıyor.

Sport gazetesi, 20 yaşındaki Jeltsch'in aralarında Barcelona, Real Madrid ve Liverpool'un da bulunduğu birçok büyük Avrupa kulübü tarafından takip edildiğini belirtti. Raporlara göre Liverpool, oyuncuyu kadrosuna katmak için 50 milyon euro ödemeye hazır.

Alman kulübüne yakın kaynaklar, savunmanın geleceği parlak isimlerinden biri olarak görülen Jeltsch'i kadrosuna katma konusunda Flick'in ilgili olduğunu doğruladı.

Barcelona teknik direktörünün ülkesindeki futbolu özel bir ilgiyle takip ettiği biliniyor; bunu da bu yaz Karim Adeyemi ile sözleşme imzalanması aracılığıyla gösterdi.

Adeyemi transferi, oyuncuyu çok iyi tanıyan Barcelona'nın mevcut teknik direktörünün kişisel kararıydı. Flick aynı zamanda önümüzdeki yaz transfer hedefi olarak Jeltsch'i belirleyen ilk kişi oldu.

Transfermarkt sitesine göre oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro, ancak seviyesinin gelişmesi bu değerin önümüzdeki yaz artacağı kanaatini güçlendiriyor. Barcelona'nın transferi tamamlamak istediği tarih de bu dönem gibi görünüyor.

Jeltsch; ciddiyeti, sakinliği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor ve Barcelona'nın eski hedeflerinden biri olan vatandaşı Nico Schlotterbeck'e büyük ölçüde benziyor.

Nürnberg'den transfer olduğu Stuttgart'ta üçüncü sezonunu geçiren Jeltsch için bu sezonun, Alman ekibindeki son sezonu olacağı anlaşılıyor.