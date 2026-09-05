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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Savic'ten Hilal'in lig şampiyonluğu hakkında: Bundan emin değilim!

Premier Lig
Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
S. Milinkovic-Savic
Suudi Arabistan
Sırbistan

Sırp büyücü ne dedi?

Hilal orta saha oyuncusu Sırp sihirbaz Sergej Milinkovic-Savic, dün cuma günü Roshn Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanan Riyad derbisinde "Lider"in Şebab'ı (2-0) mağlup etmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Savic, sağ kanattan ceza sahası içine gelen muhteşem bir pasla buluşarak Hilal'in ilk golünü ağlara gönderdi.

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Maçın ardından Savic, Suudi Arabistan'ın "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu galibiyetten dolayı son derece mutluyum. Kendi sahasında var gücüyle oynayan zorlu bir rakibe karşı büyük bir maç ortaya koyduk."

Ardından şöyle ekledi: "Son derece harika oyunculara sahibiz. Birkaç gün önce katılan Watkins ve Martinelli gibi isimler ortama uyum sağlamayı başardılar ve çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz."

Premier Lig
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Sezon sonunda şampiyonluğu kazanma ihtimaline dair ise: "Bilmiyorum ve şu anda bundan bahsetmemek gerekir. Sezon hâlâ uzun ve gelecek olana odaklanmamız lazım."

Savic'in açıklamaları, şampiyonluktan emin olmadığını ve sezon henüz başında olduğu için acele etmek istemediğini gösteriyor. Ancak aynı zamanda ilk 5 haftada tam puan elde etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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