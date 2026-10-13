İtalyan teknik direktörün planları başarılı olacak mı?

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Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar ekibi Sadd karşılaşmasında, Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville nedeniyle yaşadığı hücum krizine çözüm buldu.

Hilal, Asya turnuvasının lig aşamasındaki ikinci haftada, az sonra Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda Sadd'a konuk olacak.

Inzaghi, Summerville'in ceza nedeniyle yokluğundan dolayı sağ kanatta Sultan Mandaş'ı ilk 11'de sahaya sürmeye ve Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi asıl mevkisi olan sol kanada çekmeye karar verdi.

Inzaghi, Summerville cezalı duruma düşmeden önce, Hollandalı oyuncuyu tercih ettiği sol kanat mevkisinde tutabilmek için Martinelli'yi sağ kanatta oynatmak zorunda kalıyordu.

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Hollandalı kanat oyuncusu, aynı Asya turnuvasının lig aşamasındaki ilk haftada Katar ekibi Garafa ile yapılan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.

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Öte yandan Inzaghi, geçen hafta ezeli rakip İttihad'a karşı oynanan klasik maçta forma giyen Fransız sağ/sol bek Theo Hernandez'i dinlendirme ve onun yerine Mutab el-Harbi'yi ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı.

Ayrıca Türk savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, Hassan Tambakti'nin yerine ilk 11'de yer aldı. Aynı şekilde sakatlıktan dönen Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic de Fransız Simon Boabre'nin yerine forma giydi.

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Hilal, maça Batı grubu puan durumunda 3 puanla beşinci sırada yer alarak çıkıyor; Sadd ise hiç puanı olmadan sondan bir önceki, yani on beşinci sırada bulunuyor.

Hilal'in ilk 11'i şu şekilde oluştu:

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Kaleci: Yassine Bounou

Savunma: Muhammed Mahzeri - Yusuf Akçiçek - Kalidou Koulibaly - Mutab el-Harbi

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Orta saha: Muhammed Kannu - Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic

Hücum: Sultan Mandaş - Ollie Watkins - Gabriel Martinelli