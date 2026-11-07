Atletico Madrid ve Barcelona yönetimleri arasındaki ilişki, geçen yaz transfer döneminde Julian Alvarez nedeniyle yaşanan gerginlik aşamasını geride bıraktı. İki taraf da önümüzdeki pazar günü "Riyadh Air Metropolitano" stadında oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde dostça adımlar atarak normal ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan ekibinin Madrid'e yapacağı yolculukta heyete başkanlık edecek. Ayrıca iki kulübün yönetimlerini bir araya getirecek bir öğle yemeği düzenlenecek. Bu, ortamı yumuşatma ve ilişkilerin normale döndüğünü gösterme çabaları kapsamında gerçekleşecek.

İki kulüp arasındaki yakınlaşma işaretleri, Joan Laporta ile Atletico Madrid İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin'in, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında bir araya gelmesiyle başladı.

Barcelona Başkanı, görüşme sırasında kucaklaştıklarını ve iki taraf arasındaki gergin yazın bıraktığı anlaşmazlıkları geride bırakabildiklerini itiraf etti.

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"Mundo Deportivo" gazetesine verdiği bir röportajda Laporta, Gil Marin ile görüşmesine dair ek detayları şöyle paylaştı: "Dostça ve mükemmel bir görüşmeydi. Bir araya geldiğimizde, iki kulüp arasında var olan iyi ilişkiyi ve aynı zamanda kişisel ilişkimizi sürdürmemiz gerektiğini gördük. Ona çok değer veriyorum ve bunu biliyor, ben de bana karşı sevgisini hissediyorum. Buluştuk ve hemen kucaklaştık. Anlaşmazlıkları geride bıraktığımızı ve ilişkiyi olması gerektiği şekilde yeniden tesis ettiğimizi düşünüyorum. Bundan son derece mutluyum, özellikle de çok değer verdiğim bir insan olduğu için."

İki kulüp arasındaki gerginlik, geçtiğimiz ağustos ayının sonlarında, Miguel Angel Gil Marin'in Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında "Movistar" kanalına verdiği ve Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer etme girişimine yaklaşımını eleştirdiği açıklamalarla zirveye ulaşmıştı. Gil Marin şöyle demişti: "Beni en çok öfkelendiren şey bu. Sahtekârlıktan, ahlaksızlıktan, şeffaflık ve profesyonellik eksikliğinden iğreniyoruz ve yalnızca şunu teyit edebiliriz: Hiçbir koşulda Barcelona ile müzakere etmeyeceğiz."

Barcelona İkinci Başkanı Rafa Yuste ise Monako Prensliği'ndeki kura çekimi töreninde yine bulunduğu sırada bu açıklamalara şöyle yanıt verdi: "Beni şaşırtan şey, onu tanımama rağmen nezaketten ve saygıdan yoksun böyle açıklamalar yapmış olması. Kulübün tüm mensupları, sportif direktör ve teknik direktör, hiç anlamadığım bir şekilde kırmızı çizgiyi aştılar. Bu açıklamalar beni öfkelendiriyor ve onlara katılmıyorum."

Şunları ekledi: "Kırmızı bir çizgiyi aştılar; yıllardır süren bir ilişkiye sahip olduğunuz bir kulübü iğrenç olarak nitelendiremezsiniz ve buna izin vermeyeceğiz. İnsanın hayatında nezaketli olması gerekir. Gil ailesi ve kulüp başkanı Enrique Cerezo ile birkaç söz ettik ve onlara daha önce söylediğim şeyi ilettim: Sakiniz ve vicdanımız rahat."

Gil Marin'in açıklamaları, Laporta'nın daha önce Barcelona'nın Arjantinli santrforu kadrosuna katma girişimi sırasındaki davranışlarını savunduğu bir tutuma yanıt olarak gelmişti. Laporta, Atletico Madrid tarafından kabul görmeyen bir teklif sunmalarına rağmen Katalan kulübünün doğru şekilde davrandığını vurgulamış ve oyuncunun ABD'deki Dünya Kupası'na katılmasından bu yana ayrılma isteğini belli ettiğini belirterek "Herkes için en iyisi transfer fikrini ortaya atmaktır" demişti. Bunlar, Alvarez'in son dönemde özür dilediği açıklamalardı.

Bu krizin ortasında Laporta daha da ileri gitti; Atletico Madrid'in oyuncusunu Arsenal'e önerdiğini öğrendikten sonra şöyle dedi: "Eğer hakarete uğradıklarını hissettilerse, sebebini biliyorlar. Aşırı tepki verdiler ve davranışları bağlamın dışındaydı. Sebebini bilmiyorum, tahmin edebilirim ama elimde kanıt olmadığı için bunu alenen söyleyemem. Onu satışa çıkardıklarına dair bize bilgiler geliyordu, ancak sonunda gerçek tutumlarını ortaya koyup Barcelona hariç her kulübe satacaklarını söylediler. Onlarla her zaman açık şekilde ilişki kurduk. Gil Marin ile konuştuk ve bir teklif sunduk, yanıtları ellerinde alternatif olmadığı yönündeydi. Biz de kendilerine, eğer bir alternatifleri varsa bunu konuşabileceğimizi bildirdik. Bunun ardından gelen aşırı tepkinin sebebini anlamıyorum."

İki kulüp arasındaki gerginlik ortamı en azından idari düzeyde geride kalmış olsa da, Riyadh Air Metropolitano stadında beklenen karşılaşma sırasında tribünler gergin bir atmosfere sahne olabilir.

Buna karşılık, Gil Marin ile Laporta'yı Kopenhag'da bir araya getiren kucaklaşma, iki kulübün yetkililerini bir araya getirecek öğle yemeğiyle yeni bir boyut kazanacak. Yemekte Rafa Yuste'nin yanı sıra heyete Madrid'e yapacağı yolculukta eşlik etmekle görevli Barcelona yönetim üyeleri de bulunacak.

Ayrıca Barcelona yetkilileri, Metropolitano stadının protokol tribününde yer alacak. Bu alan, en azından, iki kulüp arasında barışın geri dönüşünün bir gösterisine sahne olacak.