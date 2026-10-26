Real Madrid oyuncuları, başkent derbisinde Atletico Madrid karşısında alınan yenilginin ardından zorlu haftalar geçirmişti; ancak Camp Nou'da Barcelona karşısında elde edilen galibiyet, Kraliyet temsilcisinin rotasını değiştirdi ve teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncularına büyük bir moral desteği sağladı. Bu durum, sosyal medya platformlarındaki etkileşimlerine ve mesajlarına da açıkça yansıdı.

El Clasico'nun ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho, özellikle Atletico Madrid karşısında alınan ve Real Madrid'in sorunlarını aşıp güçlü bir şekilde yeniden rekabete dönebilme kabiliyeti hakkında soru işaretleri doğuran yenilginin ardından, takımın birlik ve beraberliğinin önemini defalarca vurguladı.

Barcelona karşısında üç puanı toplamasının ardından Real Madrid oyuncuları, sosyal medya hesapları üzerinden kutlama videoları, fotoğraflar ve mesajlar paylaşarak aralarındaki bağlılığı göstermeye özen gösterdi. Özellikle oyuncuların bu değerli galibiyetin ardından birbirlerine övgü ve şaka dolu ifadeler yöneltmesiyle soyunma odası taraftarların ilgi odağı haline geldi.

Mbappe ve Diomande

Kylian Mbappe ile defans oyuncusu Diomande, Barcelona galibiyetinin ardından yaşadıkları özel bir anla Real Madrid soyunma odasında öne çıkan isimlerin başında geldi; bu an, ikili arasındaki ilişkinin doğasını yansıttı.

Mbappe, takım arkadaşı için "O benim kardeşim" derken, Diomande ise "O benim küçük kardeşim" diye karşılık verdi. Takipçilerin dikkatini çeken bu söz alışverişi, sezonun en önemli maçlarından birinin ardından oyuncular arasındaki yakınlığı gözler önüne serdi.

Bu an, Real Madrid oyuncularının ezeli rakiplerine üstünlük kurmasının ardından yaşadığı kutlama havasında ortaya çıktı. Takım, derbi yenilgisinin ardından yaşanan zorlu dönemi aşmayı başarmış ve Camp Nou'daki galibiyet sayesinde özgüvenini yeniden kazanmıştı.

Arda Güler takım arkadaşlarından övgü alıyor

Sosyal medyada geniş ilgi gören oyuncular arasında, ilk on birde daha fazla şans bulmasından bu yana takım içindeki rolünde yaşanan gelişmeyle Real Madrid kadrosunun önemli unsurlarından biri haline gelen Türk oyuncu Arda Güler de yer aldı.

Güler, El Clasico boyunca yeteneklerini sergiledi ve performansını yakından takip eden takım arkadaşlarının övgüsünü topladı; onlar da Kraliyet temsilcisine kattıklarına duydukları takdiri dile getirdi.

Marc Cucurella, Türk oyuncuya "Çok fazla oynuyorsun" şeklinde bir mesaj yöneltti; bu, oyuncunun sahadaki artan varlığı ve etkisi üzerine dikkat çeken bir yorumdu.

Güler'in performansına tepki veren yalnızca Cucurella değildi; Thibaut Courtois ve Alvaro Carreras da sosyal medya platformlarında ateş emojileri kullanarak onu övgüye boğdu; bu da Türk oyuncunun sergilediği seviyeyi beğendiklerine işaret etti.

Bu etkileşimler, Güler'in soyunma odasında edinmeye başladığı konumu yansıtıyor; özellikle teknik katkı sunabilme ve oyunu hareketlendirmeye yardımcı olabilme kabiliyeti, onu Real Madrid'in önümüzdeki dönemde güvendiği isimlerden biri haline getiriyor.

Beğeni mesajları seli

Mbappe, Real Madrid'in Barcelona filelerine gönderdiği iki golü kaydederek üç puanın toplanmasında belirleyici bir rol oynadı ve maç sonrasında Kraliyet temsilcisi oyuncularının kutlamalarının ana eksenine dönüştü; böylece El Clasico'nun en parlak yıldızlarından biri oldu.

Fransız forvet, büyük mücadelede fark yaratma kabiliyetini ve parlak oyununu kutlayan takım arkadaşlarından bir övgü seli aldı.

Arda Güler, Mbappe'ye maç boyunca Fransız forvetin sergilediği performansa duyduğu beğeniyi ifade etmek için "Muhteşem" diye yazarken, Konate ise galibiyetin ardından oyuncular arasındaki şaka havasında yer alan alaycı bir yorumla ona "Çok kötüsün" diyerek takıldı.

Alvaro Carreras ve Rodrygo da tebrik edenler listesine katıldı ve Mbappe'ye, Barcelona karşısındaki belirleyici performansına duydukları takdiri ifade eden "Sen en iyisin" ve "En iyi sensin kuzen" gibi övgü ifadeleri içeren mesajlar yöneltti.

Vinicius Junior da sahneden uzak kalmadı; bir dizi ateş emojisi kullanarak Fransız takım arkadaşına tepki verdi ve El Clasico'da galibiyeti getiren iki golü kaydetmesinin ardından Mbappe'yi saran kutlama dalgasına eklendi.

Bellingham kutlamaya rağmen bir uyarı mesajı yöneltti

Jude Bellingham ise, maç bitiminin ardından Real Madrid oyuncularına hakim olan olumlu havaya rağmen, Barcelona galibiyetini içinde bir uyarı mesajı barındıran bir şekilde kutlamayı seçti.

İngiliz orta saha oyuncusu, "Instagram" hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak "Savaşı kazandık ama harp devam ediyor" dedi; bu, El Clasico'daki galibiyetin önemli bir adım olduğuna, ancak görevin bittiği ya da takımın bu sezonki hedeflerini güvenceye aldığı anlamına gelmediğine bir işaretti.

İngiliz oyuncunun mesajı takım arkadaşlarının tepkisinden uzak kalmadı; Vinicius onun performansını övdü ve maçtaki oyununa duyduğu büyük beğeniyi ifade eden Portekizce bir ifade kullanarak ona "harika" oynadığını yazdı.

Cucurella da Bellingham'a "Ne yetenekli bir oyuncusun!" şeklinde bir övgü mesajı yöneltirken, Fulham'daki eski takım arkadaşı Palacios ise seviyesine duyduğu takdiri ifade eden "1 numara" ifadesiyle etkileşime katıldı.