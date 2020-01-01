Saul Niguez yeni kulübünü açıkladı

Atletico Madrid'in 25 yaşındaki futbolcusu Saul Niguez'in 'yeni kulüp' paylaşımının transfer ile ilgili olmadığı ortaya çıktı.

ekiplerinden 'de forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez, yeni kulübü hakkındaki tartışmalara son verdi.

31 Mayıs'ta kişisel Twitter hesabı üzerinden, “Yeni kulüp. Üç gün sonra açıklayacağım" paylaşımını yapan İspanyol futbolcunun takımdan ayrılmayacağı ortaya çıktı.

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Niguez yaptığı paylaşımla bu kulübün, kardeşi ile doğduğu şehir Alicante'de kurduğu "Costa City Club" adlı yeni bir gençlik kulübü olduğunu duyurdu.

Daha fazla takım

Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve 150 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan Niguez'in paylaşımı sonrası oyuncunun , , , veya 'e gideceği yönünde dedikodular çıkmıştı.

Büyük bir spor giyim markasının sponsor olduğu Costa City projesinde 4 ile 18 yaş arasındaki kız ve erkeklerden oluşan takımlar yer alacak.