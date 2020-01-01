Transfer

Saul Niguez: Yeni kulübümü üç gün sonra açıklayacağım

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Saul Niguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer olacağını ve gideceği kulübü üç gün sonra açıklayacağını belirtti.

Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu Saul Niguez, başka bir kulübe transfer olacağını Twitter hesabından açıkladı.

Atletico taraftarlarını şok eden tweetinde Saul, “Yeni kulüp. Üç gün sonra açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Saul'ün kulübü Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Atletico ile 37 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına dört gollük katkı sağladı.

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