Saul Niguez: Yeni kulübümü üç gün sonra açıklayacağım
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Atletico Madrid’in 25 yaşındaki futbolcusu Saul Niguez, başka bir kulübe transfer olacağını Twitter hesabından açıkladı.
Atletico taraftarlarını şok eden tweetinde Saul, “Yeni kulüp. Üç gün sonra açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
Saul'ün kulübü Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Atletico ile 37 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına dört gollük katkı sağladı.