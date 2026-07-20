Sky Deutschland’ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Leo Sauer, TSG Hoffenheim ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Alman kulübü, transfer konusunda Feyenoord ile görüşüyor ve kanat forveti için 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme hazırladı.

Ancak Hoffenheim, Sauer'in transferi konusunda henüz kesin bir karar vermiş değil. Zira Adam Daghim (Red Bull Salzburg) de Bundesliga kulübü için önemli bir aday.

Sauer, Hoffenheim'ın teknik kadrosuyla birkaç görüşme gerçekleştirdi ve transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Aynı durum, söylentilere göre sözlü bir anlaşmaya varılan Daghim için de geçerli.

Hoffenheim, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek ve bu maceraya güçlü bir kadroyla başlamak istiyor. Sauer ve Daghim, teknik direktör Christian Ilzer’in kadrosunun hücum hattını güçlendirmek için değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

FR12.nl, geçtiğimiz hafta sonu Hoffenheim’ın Sauer için Feyenoord’a daha yüksek bir teklif sunduğunu bildirmişti. Şimdi her iki kulüp arasında kesin bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı merak ediliyor.

Sauer ise Almanya’ya transfer olmaya olumlu bakıyor. Slovak milli takım oyuncusu, Hoffenheim’ı kariyerinde cazip bir sonraki adım olarak görüyor; bunun nedenlerinden biri de kulübün kendisine Bundesliga’da daha düzenli forma şansı sunması.

Sauer’in olası transferinden Feyenoord’un ne kadar gelir elde edeceği henüz bilinmiyor. Transfermarkt’ta bu kanat oyuncusunun değeri yedi milyon euro olarak tahmin ediliyor.