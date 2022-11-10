Satış sürecinde olan Kırmızılar için belirlenen listede dikkat çekici isimler var.

Liverpool, Fenway Sports Group'un kulübü satışa çıkarmasının ardından takımın yeni milyarder sahibini aramaya başladı.

FSG'nin şu anki sahipleri şok duyuruyu pazartesi günü yaptı ve 12 yıllık görevden sonra teklifleri dinleyeceklerini açıkladı.

Şu anda Kırmızılar için 3.5 milyar Sterlin ödemeyi kabul edenler var ve bu durum, Amerikalıların başlangıçta ödediği 300 milyon Sterlin'den önemli ölçüde fazla bir miktar olarak dikkatleri çekiyor.

Liverpool taraftarları, oyuncuları ve çalışanları şimdi Anfield'da takımın yeni sahibinin kim olacağını dört gözle bekliyor.

Ve bu süreçte bazı isimler ön plana çıkıyor. Daily Star Sport'un yaptığı araştırmada, Premier Lig devini satın alabilecek yedi milyarderin olduğu belirtildi ve listede Türk bir isim de yer alıyor.

Listede kimler var?

Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Khaled Bin Zayed Al Nehayan, Billy Beane, LeBron James, Elon Musk ve Sir Martin Broughton gibi isimlerin olduğu listede Türk iş insanı Muhsin Bayrak da yer alıyor.

Türk milyarder Muhsin Bayrak turizm, kripto para birimi ve inşaat sektöründe AB Group Holding'in sahibi olarak biliniyor ve mal varlığının 8 milyar Sterlin değerinde olduğunun altını çiziliyor.

Chelsea'nin satış sürecinde de gündeme gelen Bayrak, Abramovich ile beraber Türkiye'de buluşmuş, ancak bu konuda net bir adım atılamamıştı.

"Türk bayrağını dalgalandıracağız!"

Bayrak, "Yakında Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız!" iddiasına rağmen Batı Londra kulübü Boehly tarafından satın alındı.

Maviler'i alamayan Muhsin Bayrak'ın, Liverpool'u satın alabilecek adaylar arasında olması sürpriz değil.

Türk iş insanı, serveti ve futbola olan ilgisiyle Kırmızılar'ı satın alabilecek potansiyele sahip birisi olarak dikkat çekiyor.