Satılık değil: Bayern Münih, Barcelona'ya kapıyı kapattı

Barcelona, sezonun ikinci yarısında takıma anında katkı sağlayabilecek bir transferle savunma hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasındaki hamlelerini sürdürüyor. Kulübün sportif direktörü Deco ile teknik direktör Hansi Flick, mali zorluklar önümüzdeki kış transfer döneminde yeni anlaşmalar yapmayı karmaşık bir hale getirse de, tecrübeli bir stoper transferini önceliklerinin başına koyuyor.

Bu çerçevede, Alman basınındaki haberlerin Katalan kulübünün kendisiyle anlaşma ihtimalini araştırmak için harekete geçtiğine işaret etmesinin ardından, Bayern Münih'in savunmacısı Alman Jonathan Tah'ın ismi Barcelona yönetiminin önündeki seçenekler arasında öne çıktı. Özellikle oyuncunun geçen sezon da takımın ilgi alanında olması ve yıllar içinde edindiği tecrübesi, onu Flick ve Deco'nun savunma hattını güçlendirmek için belirlediği kriterlere uygun kılıyor.

Barcelona, Jonathan Tah'ı kadrosuna katma ihtimalini görüşmek için Pini Zahavi'ye başvurdu

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Deco ve Hansi Flick, Jonathan Tah'ın durumunu ve Bayern Münih'ten ayrılma ihtimalini araştırmak için menajer Pini Zahavi'ye başvurdu. Toplantı, Bayern Münih ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçıyla eş zamanlı olarak geçen ekim ayının sonlarında yapıldı.

Toplantıda, aynı zamanda Barcelona ile yakın iş ilişkileri bulunan Alman savunmacının temsilcisi, oyuncunun sportif durumunu ve önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmasına izin verilme ihtimalini görüşmek üzere Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl ile bir araya geldi.

Tah, Bayern Münih'e katıldığından bu yana kendisinden beklenen seviyeyi şu ana kadar henüz sergileyemese de, Alman kulübü hizmetlerinden vazgeçmeye hazır görünmüyor. Ayrıca oyuncunun kendisi de, menajerine Barcelona'ya transfer olma ihtimalini araştırma yetkisi vermiş olmasına rağmen, Alman Ligi'nden ayrılma konusunda büyük bir istek göstermiyor.

Barcelona'nın Alman savunmacıya olan ilgisi, Bayern Münih içindeki stoper mevkileri üzerindeki güçlü rekabetin gölgesinde geliyor. Teknik direktör Vincent Kompany temelde Dayot Upamecano'ya güvenirken, Tah ile Güney Koreli Kim Min-jae diğer mevkide sırayla forma giyiyor; bu savunma düzeni ise bu sezon bazı endişelere yol açtı.

Haberlere göre, Tah'ın takımın maçlarının yaklaşık yarısında yedek kulübesinde oturması, Barcelona'yı Zahavi'den ocak ayında kendisiyle anlaşma ihtimalini araştırmasını istemeye yöneltti. Kulüp, oyuncunun mevcut durumunu değerlendirerek karmaşık mali müzakerelere girmeden istenen tecrübeye sahip bir savunmacı elde etmeyi umuyor.

Bayern Münih, Barcelona'ya kapıyı kapattı

Ancak toplantı, Zahavi'nin veya Barcelona yetkililerinin umduğu şekilde geçmedi. Bayern Münih, Jonathan Tah'tan vazgeçme fikrine kesin bir ret verdi; zira yönetim onu Kompany'nin hesaplarında önemli bir unsur olarak görüyor ve önümüzdeki kış transfer döneminde ister kesin satış ister kiralama yoluyla olsun, ayrılışıyla ilgili müzakere kapısını açmaya niyetli değil.

Alman kulübünün tutumu, Tah'ın Barcelona'ya transferini reddetmekle sınırlı kalmıyor; aksine oyuncunun başka herhangi bir kulübe gitmesine izin vermeye de hazır görünmüyor. Bu durum, oyuncunun Bavyera takımındaki konumunu değerlendirerek transferi tamamlamayı uman Deco ve Flick'in hamlelerine bir darbe niteliği taşıyor.

Flick, ocak ayında yeni bir stoper transferine sarılıyor

Buna karşılık, Deco ve Flick, tecrübeye sahip ve Barcelona'nın oyun anlayışına hızlıca uyum sağlayabilecek bir stoper transferine öncelik vermeyi sürdürüyor. Böylece savunma hattında hâlihazırda bulunan, başta Pau Cubarsí ve Gerard Martín olmak üzere genç unsurların yanında güçlü bir katkı oluşturmayı hedefliyorlar.

Genç ve gelecek vadeden bir savunmacı ile anlaşma önceliği son dönemde geriledi; zira sportif yönetim, baskılar ve büyük maçlarla başa çıkabilecek gerekli tecrübeye sahip hazır bir oyuncu aramayı tercih etti. Özellikle savunma hattındaki genç unsurların sayısını artırmak, sezonun ikinci yarısında takım için ek bir risk teşkil edebilir.

Transfer piyasasındaki mevcut seçeneklerin azalması ve kulübün yüksek maliyetli anlaşmalara girmesini engelleyen mali kısıtlamalarla birlikte Barcelona'nın görevi daha da zorlaşıyor. Bu durum, Deco'yu mevcut ekonomik imkanlara uygun çözümler aramaya mecbur bırakıyor.

Bu engellere rağmen, Barcelona içindeki eğilim, önceden tahmin edilemeyen zorlayıcı koşullar bunu engellemediği sürece, önümüzdeki ocak ayında Flick'e savunma takviyesi sağlamanın gerekliliği yönünde. Böylece uygun stoperi bulma görevi, Katalan kulübünün sportif yönetimini meşgul eden en önemli dosyalardan biri olmaya devam ediyor.