Sezona Anthony Gordon, Barcelona ile olağanüstü bir başlangıç yaptı ve hücumdaki katkılarıyla kısa sürede taraftarın güvenini kazanmayı başardı. Ancak son maçlarda seviyesinde gözle görülür bir düşüş yaşadı; asist pasları ortadan kalktı ve kale önündeki etkinliği azaldı. Böylece eski parlaklığını yeniden bulması ve yüksek maddi değerine yakışır bir performans sergilemesi gerekiyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Gordon ligin ilk dört haftasında 5 asist yaptıktan sonra Barcelona taraftarından olağanüstü bir karşılama gördü, ancak bu parlaklık uzun sürmedi.

Racing karşılaşmasında dinlenme fırsatı bulduğu ve ligdeki bu takip eden beş maçında ise hiçbir gol pası veremedi. Gol üretme konusunda da durumu daha iyi değildi; "Stat Muse" sitesinin verilerine göre beklenen gol (xG) değeri 2,29'a ulaşmasına rağmen yalnızca Getafe karşısında bir gol kaydetmekle yetindi.

Durum Şampiyonlar Ligi'nde de pek farklı değildi; İstanbul'da Lamine Yamal'ın meşhur çalımının ardından Galatasaray'a karşı tek bir gol kaydetti, hanesine herhangi bir asist eklemeden.

Gordon'un düşüşü yalnızca rakamlarla sınırlı değil; en endişe verici yön, takımdaki çıkışı sırasında fark yaratan dokunuşların kaybolmasında yatıyor.

Seçkin fiziksel kapasitesine, topsuz alanda sürekli hareket edebilme ve koşuları ile çabaları tekrarlayabilme yeteneğine rağmen, hücum durumlarındaki kararları beklenen kalitede olmuyor.

Transferin 70 milyon euroya ulaşan bedeli göz önüne alındığında bu durum daha da önem kazanıyor; zira kulüp, Rodri'nin yanı sıra onu da bu sezonun en önemli kozlarından biri olarak görüyordu.

Gordon'un kale önündeki sıkıntısı sezon başında geçici bir tökezleme gibi görünüyordu, özellikle de İngiltere Milli Takımı formasıyla iyi performanslar sergilediği, Wembley'de Unai Simon'a karşı gol attığı, ayrıca Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'nin de fileleri havalandırdığı düşünülünce.

Ancak milli takımdaki parlaklığı Barcelona'daki performansına yansımadı; hareketlerini gole çevirmekte belirgin bir zorluk yaşadı ve Sanchez Pizjuan'daki Sevilla karşılaşması sırasında üzerinde hayal kırıklığı belirtileri görüldü, birçok durumda bitiricilikten yoksun kaldı.

Bu sıkıntıya rağmen Gordon'un uzman sitelerdeki puanları hâlâ iyi durumda; "Stat Muse" sitesinin verilerine göre ligde 6,79, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7,09 ortalamasına sahip.

Bu rakamlar, çeşitli katkılar sağlayabilme ve takıma farklı yönlerden yardımcı olabilme becerisini yansıtıyor, ancak en belirgin sorunu, yani hücum etkisinin azalmasını ve bitirici dokunuşu kaybetmesini gizleyemiyor.

Gordon'un üzerindeki baskı, onun değerinde bir oyuncudan fark yaratması beklenen büyük maçlar söz konusu olduğunda ikiye katlanıyor.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain karşılaşmalarında hareketli görünüp iyi hamleler yaptı ve üzerinde tehlike belirtileri sezildi, ancak son metrelerde yeniden tereddüt ve bitiricilik eksikliği yaşadı; bu da takımın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kanıtlamak için geliştirmesi gereken bir nokta.

Transferin bedeli, Barcelona'nın oyuncuya yüklediği iddianın büyüklüğünü ortaya koyuyor; kulüp 70 milyon euroya ek olarak değişkenler kapsamında 10 milyon euro daha ödedi.

Ayrıca hücum hattının farklı mevkilerinde oynayabilme yeteneği, onu kulübün uzun vadeli projesinin bir parçası haline getiriyor; bu da ona daha istikrarlı bir verim sunma zorunluluğunu dayatıyor.

Gordon'un mensubu olduğu şehrin takımı Aston Villa ile Atletico Madrid karşılaşmaları, önümüzdeki hafta oyuncunun hücum etkinliğini yeniden kazanması ve üzerindeki beklentileri karşılayabileceğini göstermesi açısından iki önemli durak olacak.