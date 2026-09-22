Raphinha, birçok kişinin şu an beklemediği bir adımı tamamlamaya yaklaşıyor. Bir süredir menajeri olmadan işlerini kendisi yürüten Brezilyalı oyuncu, yeni bir temsilciyle anlaşmanın eşiğinde.

"Sport" gazetesinin ortaya çıkardığı bu adım, kritik bir anda geliyor; zira Blaugrana ile sözleşme yenilemesinde son rötuşları yapmaktan başka bir şey kalmadı.

Katalan gazetesi, La Liga'nın gol kralını temsil edecek kişinin transfer piyasasının en öne çıkan isimlerinden biri olan ve aynı zamanda Barcelona kulübü yönetimiyle güçlü bir ilişkiye sahip Ali Barat olacağını belirtti.

Gazete, Raphinha'yı temsil edecek olanın başarılarla dolu bir sicile sahip bir menajer olduğunu ekledi; kendisi futbol dünyasında öne çıkan bir figür olup, son sezonlarda en önemli dünya liglerinde büyük transferlere imza attı.

Nihayet Raphinha kararını verdi; bu karar, piyasanın önde gelen oyuncu menajerlerinin son yıllarda kendisini listelerine katmaya çalışmasının ardından geldi. Bunların arasında Pini Zahavi (aylarca süren görüşmeler yürüttü), Jorge Mendes ve iki Brezilyalı vatandaşı yer alıyordu: Giuliano Bertolucci (dünya çapında en yüksek gelire sahip Brezilyalı menajer) ve "Roc Nation" ajansı (diğerlerinin yanı sıra Barcelona oyuncusu Marc Bernal ile Real Madrid oyuncuları Vinicius Junior ve Endrick'i temsil ediyor). Buna rağmen hepsine kibarca özür beyan etti.

Raphinha ile "Epic Sport" (Epic Sport) ajansının sahibi Ali Barat arasındaki ortaklık beklenmedik bir sürpriz; zira Brezilyalı yıldız ile gizliliğe ve sır tutmaya son derece önem verdiği bilinen, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden İranlı iş insanı arasında olası bir bağlantıya dair kayda değer hiçbir bilgi yoktu.

Raphinha'nın Barcelona ile hikâyesi, takımdaki hiçbir başka oyuncu için geçerli olmayan benzersiz bir yön taşıyor; zira Leeds'ten "Camp Nou"ya geldiğinde menajeri Deco'ydu ve şu anda karşı tarafta sportif direktör olarak görev yapan kişi de yine aynı isim. Portekizli eski oyuncu bu yönetim rolüne geçtiğinden beri kanat oyuncusu menajersiz kalmıştı.

Ancak bu durum değişmek üzere; yeni menajer işine ağır sıklet bir transferle başlayacak; bu da Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini yenileyerek takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri hâline gelmesi anlamına geliyor. Bu durum, hem soyunma odasında hem de sahada onun büyük etkisini yansıtıyor.

Brezilyalı oyuncunun "Blaugrana" saflarında devam etmesi, pes etmeyi bilmeyen bu forvetin bağlılığından büyük memnuniyet duyan tüm Barcelona taraftarları için bir mutluluk kaynağı.

Deco, kulüp üyelerine, kaptanın sözleşmesini 30 Haziran 2030'a kadar uzatmaya yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı; mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor, bu da bu adımın iki sezon daha ekleyeceği anlamına geliyor.

Oyuncunun kendisi de bu ihtimale açık olduğunu göstermişti; "RAC1" radyosuna verdiği bir röportajda sözleşmesini 2028 sonrasına uzatma niyetini teyit etmiş, futbolu bir Barcelona oyuncusu olarak bırakma isteğini dile getirmişti.

Mevcut performansı, Katalan kulübünün harekete geçme gerekliliği hissetmesinin nedenini yansıtıyor; Raphinha, La Liga'nın ilk yedi haftasında 12 gol kaydetti (Levante ve Sevilla'ya karşı iki maçta üst üste "hat-trick" yapması dahil), buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde iki gol daha atarak sekiz resmi maçta toplam 14 gole ulaştı.

Bunu, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine verdiği santrfor rolünde oynarken başardı; oysa Raphinha doğası gereği tam anlamıyla bir forvet değil. Ayrıca şu anda "Pichichi" ödülü (gol kralı) yarışının başında beş gol farkla önde gidiyor.

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