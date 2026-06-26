Şaşırtıcı bir itiraf… Lewandowski’yi Real Madrid’den uzak tutan bir tavsiye

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Amerikan liginde yeni bir dönemin eşiğinde; ancak geçmişte Real Madrid forması giymeye çok yaklaşmıştı.

Lewandowski, 2022 yazında Bayern Münih'ten transfer olarak Camp Nou'da 4 sezon geçirdikten sonra, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle Barcelona'dan ayrıldı.

Eski menajeri Cesare Kocharski, Lewandowski’nin Real Madrid’e transfer olmak için Bayern Münih ile olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu, ancak futbol kariyerinde daha büyük başarılar elde edebilmesi için bunu yapmamasını tavsiye ettiğini açıkladı.

Sport gazetesi, Kocharski’nin şu sözlerini yayınladı: “Evet, Lewandowski Real Madrid ile sözleşme imzalamaya çok yakındı. Bu, Borussia Dortmund’dan Bayern Münih’e transferinin açıklanmasından sadece iki ya da üç hafta önceydi.”

Kocharski sözlerine şöyle devam etti: “Aslında Lewandowski, Bayern ile olan sözleşmesini feshedip Real Madrid’e transfer olmak istiyordu. Oradaki şartlar %20 daha iyiydi, ancak bu karar, onun Real Madrid’de 11. veya 12. sıradaki oyuncu olmak yerine Bayern’in bir numaralı yıldızı olmasını sağladı.”

Kocharski, Lewandowski’nin Real Madrid’e transferi konusunda büyük bir baskı olduğunu kabul etti, ancak o dönemde 2014’te Bayern ile yapılan anlaşmayı bozmayı reddetti.

"Lewandowski, İspanya’ya transfer olmak yerine Almanya’da kariyerine devam ederse bir dünya yıldızı olacağına inanıyordu," diye ekledi.

Ayrıca, “Real Madrid her yıl bana Robert’ın durumunu soruyordu. Ayrılığımızın resmi olarak açıklanmasından 10 gün önce, 2018 kışında Madrid’deydim ve Florentino Pérez yönetiminin ikinci adamıyla görüştüm. Bana, Bayern ile müzakere kapısını açarsam, ciddi bir teklif sunmaya hazır olacaklarını söyledi” diye ekledi.