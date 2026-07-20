Son saatlerde, Liverpool’un kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk’in geleceği konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Van Dijk’in adı, Beşiktaş’ın gündemine güçlü bir şekilde girdi; bu hamle, mevcut transfer döneminde Türkiye Süper Ligi’nin en önemli transferlerinden birinin önünü açabilir.

Türk transfer piyasasında hareketlilik devam ediyor; İstanbul’un büyük kulüpleri, Avrupa’nın birinci sınıf yıldızlarını kadrolarına katmak için çabalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Türk basını, Beşiktaş’ın deneyimli Hollandalı stoperle yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ortaya koydu. Van Dijk, artık İngiltere ligi dışında yeni bir deneyime adım atmaya çok yakın.

Hollanda Milli Takımı kaptanının geleceği, özellikle 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmesinin ardından geniş çapta spekülasyonlara konu oldu. Van Dijk'in sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürse de, birçok habere göre İngiliz kulübü, uygun bir teklif gelmesi halinde bu yaz ayrılmasına karşı çıkmayacak.

34 yaşındaki Van Dijk, Ocak 2018'de Liverpool'a katılmış ve kulüp tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline gelmişti. Birçok ulusal ve kıtasal şampiyonluğa katkıda bulunan Van Dijk hakkında, son zamanlarda yeni bir mücadeleye atılma isteği konusunda spekülasyonlar artmıştı.

Türk "Fanatik" gazetesinin haberine göre, Beşiktaş, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katma girişimlerinin ardından kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında, mevcut transfer döneminde Liverpool'un kaptanını öncelik listesine aldı.

Haberde, oyuncunun Beşiktaş’a transferine ilişkin ilk onayı verdiği belirtilirken, kulüp yönetiminin de menajerini İstanbul’a davet ederek görüşmeleri tamamlamak ve transferin son ayrıntılarını görüşmek istediği aktarıldı.

Raporda, Van Dijk’in yıllık maaşının 12 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi; Hollandalı stoperin, Türkiye Ligi’nde forma giymeyi kabul etmesi için talep ettiği rakam da bu.

Buna karşılık, haberlerde Liverpool’un, oyuncunun kulüple olan sözleşmesinde bir sezon kalmış olması nedeniyle, kaptanını en az 10 milyon avroya karşılık vermeye razı olacağı belirtildi.

Ayrıca İngiliz basını, Van Dijk'in artık kulüp için vazgeçilmez bir oyuncu olarak görülmemesi nedeniyle Liverpool yönetiminin mevcut transfer döneminde onu satma fikrine açık hale geldiğini belirtti; bu durum, tarafların nihai bir anlaşmaya varması halinde transferin gerçekleşmesinin önünü açabilir.