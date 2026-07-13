Şaşırtıcı bir gelişme… Al-Hilal, Yassine Bounou’dan ayrılmayı değerlendiriyor!

Basında yer alan haberler, “Asya’nın Lideri”nin geleceğine ilişkin yönetimsel bir vizyona göre, Faslı Yassine Bono’nun Suudi Al-Hilal’dan ayrılma olasılığı konusunda büyük bir sürpriz yarattı.

Bono, 2023 yazında İspanyol takımı Sevilla'dan Al-Hilal'a katılmış ve takımı 5 yerel şampiyonluğa taşımayı başarmıştı. Ayrıca, en önemlisi Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere birçok büyük turnuvada mükemmel bir performans sergilemişti.

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Ancak buna rağmen, Al-Hilal kulübüne yakın gazeteci Muhammed El-Bakiri, “Lider”in yönetiminin Bono’dan ayrılmayı ve satışından en yüksek mali kazancı elde etmeyi değerlendirdiğini, özellikle de Faslı kalecinin birçok büyük kulübün ilgisini çektiğini vurguladı.

Bakiri, Bono’nun İngiliz, İspanyol ve Türk kulüplerinin ilgisini çektiğini ve bunun Al-Hilal yönetimini onu satmayı düşünmeye ittiğini, önümüzdeki dönemde ise esas olarak Suudi milli kaleci Muhammed Al-Oweis’e güvenmeyi planladıklarını açıkladı.

Al-Hilal, 2026 Dünya Kupası’nda Suudi milli takımında gösterdiği dikkat çekici performansın ardından Muhammed Al-Oweis ile bir anlaşmaya varmış ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı belirtilmişti.