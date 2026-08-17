Şaşırtan rota: Jamie Vardy hesapta olmayan bir maceranın eşiğinde

Brezilya ekibi Sao Paulo, eski Leicester City forveti İngiliz Jamie Vardy'yi transfer etme yarışına girdi. Kulüp, Cremonese'den ayrılmasının ardından serbest oyuncu konumuna gelen Vardy'yi Brezilya Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmeye çalışıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Sao Paulo transfer olasılığını değerlendirmek için Vardy ile halihazırda temasa geçti. Ancak 39 yaşındaki forvet henüz gideceği yer konusunda kesin kararını vermedi ve kariyerinin yeni aşamasıyla ilgili bir karar almadan önce önündeki teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Brezilya kulübünün ilgisi, İtalya Ligi'nde beklentilerin altında bir sezon geçiren Vardy açısından dikkat çekici bir zamanlamada geldi. Cremonese ile deneyiminin sona ermesi ve bonservissiz transfere uygun hale gelmesinin ardından, hücum tecrübesinden faydalanmak isteyen birçok kulübün hedefi haline geldi.

İngiliz forvete ilgi gösteren tek kulüp Sao Paulo değildi. Vardy'nin adı son dönemde İngiltere'ye dönüş ihtimaliyle de anıldı; West Ham, Troy Parrott ile transferin aksaması durumunda onu olası seçenekleri arasına koyarak durumunu sordu.

Brezilya cephesindeki gelişmeler, Sao Paulo'nun son on yılın en dikkat çekici İngiliz forvetlerinden birini kadrosuna katma ve sahalardaki uzun tecrübesiyle kişiliğinden yararlanma isteği doğrultusunda, Vardy'ye İngiltere'ye dönüşten tamamen farklı bir seçenek sunuyor.

Vardy, Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı ve kulüp formasıyla tarihi bir iz bıraktığı olağanüstü bir kariyere sahip. Ardından Cremonese ile yeni bir deneyim yaşadı ve bu deneyim, kariyerinde yeni bir transferin kapısını açarak sona erdi.