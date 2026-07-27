İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansına ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından, 30 yaşındaki Manchester City orta saha oyuncusu ve 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri'nin geleceği, İspanyolların kalplerini fetheden bir hikâyeye dönüştü; Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain arasında oyuncunun hizmetlerini elde etmek için kızışan üçlü bir mücadele yaşanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Manchester City, 2027 yazında sona erecek sözleşmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen İspanyol yıldızının ayrılığı karşılığında 80 milyon euro talep ediyor ve oyuncunun Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansını maksimum mali fayda sağlamak için değerlendiriyor.

Barcelona ve Paris devrede, Real ise bekliyor

Konu, hafta sonu boyunca yeni gelişmelere sahne oldu; Fransız RMC Sport kanalı, ismi daha önce yalnızca Real Madrid ile anılan Rodri'yi transfer etme yarışına Paris Saint-Germain ve Barcelona'nın da resmen girdiğini bildirdi.

İtalyan uzman Fabrizio Romano, Paris'in Rodri'ye olan ilgisinin Diomande transferinin ardından Real Madrid'e bir tepki olarak değerlendirildiğine dikkat çekerken, İspanyol basını, kraliyet kulübünün gerçek niyetleri konusunda transferdeki ciddiyetini görenlerle transferi arzulayanın bizzat oyuncunun kendisi olduğunu düşünenler arasında bölünmüş durumda.

City tüm senaryolara hazırlanıyor

Büyük Avrupa ilgisine rağmen Manchester City, Rodri'nin sözleşmesini devasa bir maaş içeren bir teklifle uzatmak için çalışmaya başladı; ancak aynı zamanda oyuncunun ayrılma ihtimaline de hazırlanıyor ve orta saha hattı için aralarında Barcelona'nın yükselen yıldızı Marc Bernal'in de bulunduğu birkaç alternatifle ilgileniyor.

Nihai karar ise, Manchester'da devasa bir maaşla kalmak, İspanya Ligi'ne geri dönmek ya da Paris Saint-Germain ile yeni bir deneyim yaşamak gibi zorlu seçenekler arasında kalan Rodri'nin kendi elinde; bu, yazın en dikkat çekici transferlerinden biri olabilir.