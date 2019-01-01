Sarri'den Merih Demiral yorumu: "Güven verdi"

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Bayer Leverkusen galibiyetinin ardından A Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansını yorumladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında 'i 2-0 mağlup eden 'ta teknik direktör Maurizio Sarri maç sonu yaptığı açıklamalarda Merih Demiral'dan övgüyle söz etti.

Takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren Sarri şöyle devam etti:

"Tehlikeli bir maçtı. Biz de dikkatli davrandır. Bazı yerlerde teknik hatalar yaptık, bazı yerlerde daha iyiydik. Hücum üçlümüz ilk yarıda pek bir araya gelemedi. İkinci yarıda daha geniş alan buldular, böylece en iyi performanslarını ortaya koyacak fırsatları oldu."

"Son 16 turunda karşımıza kim çıkarsa çıksın güçlü bir rakip olacak. Bu yüzden kura çekiminde herhangi bir tercihimiz yok. Şu andan itibaren her maçtaa en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Tek bir hatada elenme riskimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz ve sakat oyuncularımızın sağlığına kavuşmasını bekleyeceğiz."

"Merih güven verdi"

Şampiyonlar Ligi'nde kimi favori gördüğü sorulduğunda Sarri, "Eğer birini seçecek olursam bu olur" yanıtını verdi.

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Oyuncularını da değerlendiren Sarri öncelikle Ronaldo ile başladı: "Ronaldo'nun üstün yetenekli bir futbolcu olduğu çok açık. Ballon d'Or'u 5 kere kazandı. Ancak bu sürekli kazanmak için yeterli değil. Her koşulda onu en üst düzey performans sergileyebileceği bir pozisyonda kullanmalıyız."

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalarak başarılı bir oyun çıkaran Merih Demiral hakkında Sarri şunları söyledi:

"Savunmadaki tüm oyuncular çok iyiydi. Merih agresif, hızlı ve güçlüydü. Fiziksel bir üstünlük kurdu ve savunmada güven verdi. Savunmanın iyi bir performans sergilemesi bana büyük bir memnuniyet veriyor."