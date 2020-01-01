Sarri: Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde lanetli

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon da erken veda eden Juventus'ta Sarri takımının lanetli olduğuna inanıyor.

'un bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacak olması, Maurizio Sarri'yi bu durumu "lanetli" olmak ile açıklamaya itti.

şampiyonu, Devler Ligi son 16 turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 'u 2-1 yendi ama deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etti.

İtalya'da futbolu domine eden ve ülkenin en başarılı takımı olan Juventus, Avrupa'da aynı başarıyı gösteremiyor. ekibi bu turnuvanın tarihinde tam 9 kez final gördü ama bu finallerin sadece 2'sini kazanabildi. Juve, Kupa 1'deki son zaferini 1995-96 sezonunda elde etti.

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2018-19 sezonu başında, uzun zamandır hasretle kavuşmayı beklediği Şampiyonlar Ligi kupasını alabilmek için 'yu transfer eden fakat iki sezondur organizasyona beklediğinden erken veda eden Juventus, problemine çözüm bulamıyor.

Sarri, Lyon'a elendikleri maçın ardından bu durumu ilginç bir şekilde açıklamayı tercih etti: "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sekiz maç oynadık, altısını kazandık, birini kaybettik, birinde berabere kaldık. Yani sekiz maçta 19 puan topladık. Bu turnuva tamamen lig formatında olsa 19 puan almıştık ve ya liderdik, ya da ikinciydik. Ama onun yerine turnuvanın dışındayız. Bu nedenle inanılmaz üzgünüm. Juventus'un bu turnuvada lanetli olduğunu anlamış durumdayım."

2019-20 sezonunu tamamlayan Juventus, gelecek sezon Serie A'da üst üste 10. şampiyonluğunu elde etmek için en büyük favori olacak.