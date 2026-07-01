Sarina Wiegman, Ronald Koeman'ın halefi olarak gündeme geldi: "KNVB'de de bunun farkındalar"

Ronald Koeman’ın istifasının ardından yeni milli takım teknik direktörü arayışları başladı. KNVB’nin aday listesinde kimlerin yer aldığı şimdilik belirsiz, ancak analistler Jan ve Youri Mulder dikkat çekici bir ismi öne sürüyor: Sarina Wiegman. “Neden olmasın?”

Dünya Kupası’nda Fas’a karşı yaşanan utanç verici elenmenin ardından Koeman, Hollanda milli takımındaki ikinci dönemine son verme kararı aldı. KNVB, Eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi’ni göz önünde bulundurarak, halefini “biraz aceleyle” tanıtmak istiyor.

NOS analisti Kenneth Perez, KNVB’nin özellikle aceleci kararlar almaması gerektiğini düşünüyor. “Aceleyle karar vermektense, biraz daha zaman ayırıp doğru kişiyi seçmek daha iyidir. Aday listesi hazırdır herhalde.” Dünya Kupası öncesinde bile Koeman’ın milli takım teknik direktörlüğüne devam edip etmeyeceği belirsizdi.

Youri Mulder ise Wiegman'ı savunuyor. "Jan (babası, ed.), burada alışılmışın dışında bir fikir ortaya attı: Ron Jans. Kendi başına belki fena değil, ama bu yönde düşünürsem, alışılmışın dışına çıkmak gerek... Belki Wiegman bir seçenek olabilir mi? Yoksa bu çok mu çılgınca?"

"Bence o kadar da çılgınca değil, ama Kenneth şimdiden gülmeye başladı," diyor Youri Mulder. Jan Mulder, oğlunun önerisine tamamen katılıyor. "Bence o çok iyi bir aday!"

"Kenneth Perez eski kafalıdır, o böyle düşünmez. Wiegman çok iyi bir aday, evet! Ben oyumu ona veririm," diyor Jan Mulder.

Youri Mulder, “erkek futbolu kadın futbolundan tamamen farklıdır” iddiasına pek katılmıyor. “Hayır, değil mi? Aynı spor, ama farklı insanlar tarafından oynanıyor. Farklı bir cinsiyet tarafından.”

Schalke 04’ün teknik direktörü Wiegman’ı kendi kulübüne de atar mıydı? “O olmaz,” diye gülüyor Perez. “Şey, evet,” diye devam ediyor Mulder. “Onu sadece U17 ve U18 takımlarından tanıyorum; o zamanlar ben KNVB’de çalışıyordum ve o da kadın milli takımının teknik direktörüydü.”

“Bir takımla çalışan bir teknik direktör gördüm ve bu kendini kanıtladı da. Orada muazzam bir başarı elde etti ve çok net bir vizyonu vardı. Net bir oyun anlayışı ve bir gruba yönelik çalışma tarzı. Bunu KNVB’de de biliyorlar.”

"Almanya’da da artık bir kadın bir takımı yönetti. Schalke’nin teknik direktörü olmak için bir kadın adayla da görüşme yapabilirim. Neden olmasın?" dedi Youri Mulder.

Wiegman, dünyanın en iyi kadın teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Laheyli 56 yaşındaki teknik direktör, Hollanda (2017) ve İngiltere (2022, 2025) ile tam üç kez Avrupa şampiyonu oldu.

Ayrıca, halen milli takım teknik direktörlüğünü sürdürdüğü İngiltere ile 2023’te Finalissima’yı kazandı ve 2023 Dünya Kupası’nda ikinci oldu. Bugüne kadar, Hollanda’yı da (kaybedilen) bir Dünya Kupası finaline taşıyan (2019) Wiegman, beş kez dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi.