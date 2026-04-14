"Sarina Wiegman hemen Ajax'ta göreve başlayabilir! Takım yönetimi konusunda en iyisidir."

FC Twente kadın takımının baş antrenörü Corina Dekker (42), Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçte, Sarina Wiegman'ın Ajax'ta "hemen göreve başlayabileceğini" söyledi.

Röportajın sebebi, 34 yaşındaki Marie-Louise Eta'nın 1. FC Union Berlin'in baş antrenörü olarak sezonu tamamlayacak olması. Böylece Eta, üst düzey bir ligdeki bir kulübün ilk kadın baş antrenörü olacak.

Dekker, bunun cesur bir adım olduğunu düşünüyor. "Çünkü futbolda kadınlar hakkında pek çok farklı görüş var," diyor. "Takımın başında bir erkek mi yoksa bir kadın mı olduğu önemli olmamalı. Cinsiyet, kaliteyi belirlemez. Önemli olan sadece bilgi, eğitim ve içerik. Bacaklarının arasında bir şey olup olmadığı değil."

Dekker, José Mourinho ile bir karşılaştırma yapıyor. "O, kovulduğu onca seferde neredeyse daha fazla para kazandı. Yine de kulüpler onu atamaya devam ediyor. Ama bu konuda hiçbir zaman tartışma çıkmıyor."

Böylece Bundesliga ilk kez bir kadın baş antrenörle tanışacak. Ancak Dekker, Eredivisie'de bunun kısa sürede gerçekleşeceğini beklemiyor. Ona göre Hollanda bu konuda henüz çok geride.

"Henüz buna hazır değiliz. Burada hala çok büyük bir damga var. Bunun nedeni, taraftarların futbolda olan biten her şeye aşırı derecede etki etmesidir," diyor Dekker, profesyonel bir futbol kulübünü çalıştırma izni olan altı Hollandalı kadından biri.

"Sarina Wiegman'ın niteliklerine bakın. O yetenekli bir teknik direktör. Ortalama bir erkek futbol teknik direktöründen daha fazla kupa kazandı. Ancak, önce bir erkek takımında kendini kanıtlaması gerektiği için, baştan yazılıyor."

Ona göre bu mantık tersine işliyor. "Futbol her yerde aynıdır, kuralları da aynıdır. Önemli olan şudur: Takımı kontrol altına alabiliyor musun? Onları kendi oyun vizyonunla oynatabiliyor musun? O zaman erkek ya da kadın olman fark etmez. Wiegman hemen Ajax'ta göreve başlayabilir. O, bir takımı yönetip şekillendirme konusunda en iyisidir. Öyleyse neden yapamasın ki? Ama bu soru asla sorulmuyor. Her zaman şu soruluyor: neden yapabilsin ki?”