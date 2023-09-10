Sarı kart gören oyuncu hakeme UNO kartı gösterdi

YouTube fenomeni Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg'un kendisine yardım maçında gösterdiği sarı karta UNO kartıyla karşılık verdi.

Fosh yardım maçında sarı kart gördü

UNO'nun yön değiştirme kartını çıkardı

Maçta 2 milyon sterlin'in üzerinde bağış toplandı

NE OLDU? Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, 9 Eylül'de Londra'da Sidemen FC ile YouTube All Stars arasında düzenlenen yardım maçında YouTube yıldızı Max Fosh'a sarı kart gösterdi. Max Fosh ise hakeme UNO'nun yön değiştirme kartını göstererek herkesi güldüren bir karşılık verdi. UNO'da bu kartı gösterdiğiniz zaman el hangi yöne doğru değişiyor ise tam tersi yönünde değişmeye başlar. Yani bu karttan sonra oyun tersine oynanır.

BÜYÜK RESİM: Sidemen FC, YouTube All Stars ile oynadığı yardım maçını 8-5 kazandı. Karşılaşmada 2 milyon sterlin'in üzerinde bağış toplandı.

SIRADA NE VAR? YouTube yıldızları önümüzdeki yıllarda yardım maçlarında yer almaya devam edecek.