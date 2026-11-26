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Hanna Hattab, çarşamba günü gündemin odağındaydı. Suriyeli hakem, AFC Şampiyonlar Ligi 2'deki Al Jazira-Gol Gohar maçını yönetti ve Gol Gohar tarafından sarhoş olmakla suçlandı. Hattab bu iddiayı kesin bir dille reddediyor; Suriye Futbol Federasyonu da ona destek veriyor.

Hattab ilk yarıda dikkat çeken bazı kararlar verdi. Özellikle 32. dakikadaki pozisyon öne çıktı. Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye orta sahada yapılan faulün ardından Hattab, faulü yapan João Milson'a değil, şaşkınlık içindeki Al Jazira kalecisi Ersin Destanoglu'na sarı kart gösterdi.

Görüntülerde, Gol Gohar teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin bu pozisyonun ardından hakemin sarhoş olduğuna dair şüphelerini açıkça dile getirdiği görüldü. Gol Gohar takım menajeri Heydar Afsari ise maçtan sonra şunları söyledi: "Hakem normal bir durumda değildi, Al Jazira oyuncuları bile bize aynı şeyi söyledi."

"Kulüp, maçın yetkililerini bundan derhal haberdar etti ve durum böyle devam ederse oynamayacağımızı bildirdi. Milson ikinci faulünün ardından oyundan atılmalıydı ancak hakem bunun yerine rakip kaleciye sarı kart gösterdi."

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Şikâyetler Asya Futbol Konfederasyonu AFC'den bir heyete iletildi. Hattab ikinci yarıda sahaya çıkmadı ve yerini dördüncü hakem aldı. Hattab maçın ardından sosyal medyada kısa bir açıklama yaptı.

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"Aile ve özel hayatımın başkalarının sorumluluğunda olmadığını vurgulamak istiyorum. İnanç, akıl ve ahlak; insanların özel hayatının ihlal edilmesine ya da itibarlarının zedelenmesine izin vermez."

Hattab başına ne geldiğini açıklamadı ancak spor gazetecisi Isa Saeed'in de aralarında bulunduğu bazı isimler duruma açıklık getirdi. Saeed, "Başına gelenler, kan şekerinin düşmesinden kaynaklandı. Bu yüzden konsantrasyonunu ve bilincini kaybetti. Maçtan sonra muayene edildi ve iddia edildiği gibi alkolün etkisi altında değildi" dedi.

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Suriye Futbol Federasyonu SFA da bir açıklama yaptı: "Sağlık durumu kontrol edildikten sonra hakem, sosyal medyada hakkında dolaşan tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Komite, kendisine tam desteğini ve olayla ilgili tüm ayrıntıları ve koşulları kapsamlı biçimde araştırma kararlılığını vurguluyor."

"Komite, şu belgeleri talep etmek üzere Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile iletişime geçti: hakemin sağlık raporu, maç komiserinin raporu ve hakem gözlemcisinin raporu."

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"Amaç, olayın yaşandığı koşulları kesin olarak belirlemek ve gerekli prosedürleri tamamlamak. Komite, talep edilen raporlar eline ulaşır ulaşmaz bulgularını ilgili makamlarla ve kamuoyuyla paylaşacak. Herkesi de bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeye çağırıyor."