Hakem Munuera Montero'nun, Real Madrid ile Racing Santander arasında "El Sardinero" stadında oynanan karşılaşmada Kylian Mbappé lehine verdiği penaltı kararı, Katalan basınında bir tartışma fırtınası koparttı. Katalan basını, kraliyet ekibinin alay konusu olan bir hakem kararından faydalandığını değerlendirirken, ilgili pozisyon ev sahibi takımın oyuncularının ve taraftarlarının öfkesini patlattı.

Katalan "Sport" gazetesi olayı "El Sardinero'da skandal! Mbappé'nin tartışmalı penaltısına öfke" başlığıyla gündemine taşıdı ve Fransız forvetin Brati'den gördüğü temasın son derece hafif olduğuna, buna rağmen hakemin video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"a başvurduktan sonra penaltı verdiğine, bunun da ev sahiplerinin tepkisine yol açtığına dikkat çekti.

Aynı doğrultuda Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Real Madrid'in öne geçişini "alay konusu olan bir penaltı" aracılığıyla geldiği şeklinde nitelendirdi. Gazete, Brati'nin müdahalesinin, ceza sahası içinde yere düşen Mbappé'nin göğsüne koluyla yaptığı hafif bir dokunuştan öteye geçmediğini, VAR hakemi Mila Alvendiz'in ise açık bir hata olduğunu düşünmediği için Munuera Montero'yu pozisyonu izlemeye çağırmak üzere müdahale etmediğini değerlendirdi.

Gazete, olayın 10. dakikada, Mbappé'nin ceza sahası içinde Racing savunmacısını çalımlamasının ardından yaşandığını, hakemin oyuncuların ve taraftarların güçlü itirazları arasında ihlali verdiğini, ardından Fransız forvetin penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçtiğini ve 11. dakikada kaleci Aguirrezabala'nın sağına yaptığı sert vuruşla Real Madrid'in ilk golünü kaydettiğini ekledi. Aguirrezabala topun yönünü doğru tahmin etti ancak müdahale edemedi.