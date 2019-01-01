Sardar Azmoun nereli? Türk mü?
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AA
Zenit'in Ocak ayında kadrosuna kattığı Sardar Azmoun, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti.
Sardar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Azmoun'un ailesi ise Türkmen asıllı.
Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan'da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan'dan Zenit'e transfer oldu.