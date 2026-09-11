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Saraydan davet: Erdoğan, kapılarını Muhammed Salah ve ailesine açıyor

Trabzonspor
M. Salah
Süper Lig
Türkiye
Mısır

Dikkat çekici bir durum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ekibi Trabzonspor'un oyuncusu Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmesi için özel bir davette bulundu. Bu adım, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Mısır futbolunun en önemli yıldızlarından biri arasında beklenen bir görüşmenin kapısını aralıyor.

Türk "61 Saat" sitesinin cuma günü aktardığına göre Erdoğan, Salah ile mümkün olan en kısa sürede bir görüşme ayarlanmasını istedi ve onu ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamayı planlıyor. Cumhurbaşkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede Mısırlı oyuncuyla özel bir görüşme yapılmasının mümkün olup olmadığını sormuştu.

Erdoğan'ın daveti, Doğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinin ardından geldi. Görüşme sırasında Salah konusu da gündeme geldi ve mesele, Erdoğan'ın Mısırlı yıldızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamak için yaptığı doğrudan bir davete dönüştü.

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Gerçekleşmesi hâlinde görüşmenin, Mısır ve Türkiye'de büyük ilgi görmesi bekleniyor; özellikle de Salah'ın her iki ülkede de büyük bir popülariteye sahip olması dikkat çekiyor. Mısırlı futbol yıldızının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanması ise oyuncunun gördüğü ilginin boyutunu yansıtan dikkat çekici bir olay olarak öne çıkıyor.

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