Galatasaray

Saracchi takımla çalışmalara başladı

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Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa mücadelesinin 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada taktik çalışmalar yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandığı aktarıldı.

Saracchi takıma katıldı

Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

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