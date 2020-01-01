Saracchi takımla çalışmalara başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada taktik çalışmalar yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandığı aktarıldı.
Saracchi takıma katıldı
Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.
21. haftada oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, kupada Alanyaspor rövanş müsabakasını ve ligde ise Btc Turk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kaçırmıştı.
Lemina'nın tedavisi sürüyor
Mario Lemina'nın tedavisine devam edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına devam edecek.