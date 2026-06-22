Bir basın raporu, bugün Dünya Kupası'nda iki milli takımın oynadığı maçın ardından Arjantinli Lionel Messi ile Avusturyalı Marcel Sabitzer arasında geçen sohbetin perde arkasını ortaya çıkardı.

Arjantin'in Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta "Pire" lakaplı Messi, Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu olduktan sonra Sabitzer ile uzun uzun konuşurken görüldü.

Bu maç, 38 yaşındaki oyuncu için tarihe geçecek bir maç olacak. Messi, bu yaz Dünya Kupası'nda Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yaptıktan sonra, sadece iki maçta şimdiden beş gol attı.

Dallas’ta maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz Messi, birçok Avusturyalı oyuncudan tebrikler aldı, ancak içlerinden biri diğerlerinden daha coşkulu görünüyordu.

Sabitzer, Messi'ye doğru yürürken, Arjantinli efsane eliyle rakibine işaret etmiş gibi göründü; Sabitzer gülümsedi ve aynı şekilde karşılık verdi.

Ardından Avusturyalı orta saha oyuncusu, ikinci bir işaret yapan Messi’nin tepkisine karşılık başını salladı ve iki oyuncu ayrıldı.

İkili arasında geçenler tam olarak net olmasa da, BBC sunucusu Gabi Logan, Sabitzer’in bu tarihi anda Messi’nin formasını istediğini belirtti.

Ancak Messi, formasını vermek konusunda pek istekli görünmüyordu; soyunma odasına dönerken hâlâ o formayı giyiyordu.

Hayranlar da sosyal medyaya akın ederek tam da bu noktaya değindiler ve Sabitzer’in pes etmiş gibi görünen ifadesinin olayı açığa çıkardığını belirttiler.

Birisi şöyle yazdı: “Sabitzer’in aklına gelen ilk şey, Messi’nin formasını almak.”

Bir diğeri şaka yollu olarak şöyle yorumladı: “Sabitzer, Messi’nin formasını istiyor. Dostum, bu forma bugünden sonra milyonlar değerinde.”

Üçüncüsü ise şöyle yorumladı: “Messi’nin bu formayı vereceğini sanmıyorum.”