Santos Laguna'da vaka sayısı 12 oldu

Meksika ekibi Santos Laguna forması giyen 12 futbolcuda koronavirüs saptandı.

1. Lig ekiplerinden Santos Laguna'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 12'ye ulaştı.

Meksika 1. Ligi'nden yapılan açıklamada Santos Laguna forması giyen 8 oyuncuya koronavirüs teşhisi konduğu belirtildi. Daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise 4 futbolcunun daha testlerinin pozitif çıktığı vurgulandı.

Testi pozitif çıkan isimler arasında kaleci Jonathan Orozco'nun da olduğu bilgisi yer alırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sempton belirtisi göstermedikleri ifade edildi.

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Birkaç kulüp, kış döneminde başlayan Clausura Ligi'nin iptal edilmesi ve direkt yaz döneminde başlayacak olan Apertura'nın oynanması yönünde görüş bildirdii.