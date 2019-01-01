Santos, Beşiktaş'tan Adriano'nun peşinde!

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızına memleketinden talip var.

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, yaptığı açıklamada takımının transfer hedeflerinden bahsetti. Santos'un peşinde olduğu isimlerden biri de Beşitaş'ın yıldızı Adriano.

UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunan Peres, "Adriano veya Felipe Jonatan'dan biri olacak. Başka alternatifimiz yok." cümlelerini kullandı.

Adriano'nun sözleşmesini feshetmek istediğine dair çıkan haberler üzerine Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya ödeme yapması, bu isteğin gerçekleşmesini önlemişti.

Brezilyalı tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 103 maçta 4 gol ve 10 asiste imza attı.