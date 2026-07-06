Santiago Gimenez, İngiltere ile oynanan maçın hemen ardından hastaneye kaldırıldı

Santiago Gimenez, Meksika ile İngiltere arasındaki maçı pek de keyifle hatırlamayacak. AC Milan’ın forveti, milli takımıyla birlikte turnuvadan elendi (2-3) ve maçın ardından hastaneye kaldırıldı; bunu birçok Meksika basını bildirdi.

Gimenez, Dünya Kupası çeyrek finallerine kalmak için oynanan gergin maçta İngiltere karşısında yedek kulübesinde başladı. Sonunda Jude Bellingham’ın iki golü ve Harry Kane’in penaltısı sayesinde İngiltere galip geldi.

Maçın son dakikalarında Meksika, uzatmalara gitmek için elinden geleni yaptı ancak başaramadı. Bu karmaşa içinde Gimenez, maçın son dakikalarında sakatlandı.

98. dakikada, eski Feyenoord forveti yanlış bir şekilde yere indi ve ayak bileği çirkin bir şekilde büküldü. Ardından yerde kalakaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahadan topallayarak çıktı ve sağlık ekibi tarafından hemen Mexico City'deki hastaneye götürüldü.

Gimenez, tüm sezon boyunca sık sık sakatlıklarla boğuştu ve bu nedenle Serie A’da sadece on altı maçta forma giyebildi. 2025 yılının Aralık ayında ayak bileğinden ameliyat olmuştu.