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Santiago Gimenez salı günü kısa süreliğine Rotterdam'a dönüyor. Meksikalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto formasıyla Feyenoord'a karşı oynayacak. İki takımın da puanlara çok ihtiyacı var.

Gimenez için Feyenoord taraftarıyla yeniden buluşmak özel olacak. 2022 ile 2025 arasında Feyenoord'un oyuncusu olan Gimenez, taraftarların gözdesi hâline gelmişti. AC Milan'daki hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından Porto'ya kiralandı.

Gimenez, Ziggo Sport'tan Noa Vahle'yle konuşurken gülerek “Soğuk dışında her şeyi özlüyorum. Feyenoord'da en çok özlediğim şey taraftarlarla aramdaki bağ. Bu bağ özeldi,” dedi.

Gimenez sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları sonsuza kadar kalbimde taşıyacağımı biliyorlar. Onlar da beni. En çok o özel bağı özlüyorum.”

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Gimenez'in salı günü süre alıp almayacağı henüz belli değil. Teknik direktörü Francesco Farioli, basın toplantısında bu konuda fazla konuşmak istemedi. İtalyan teknik adam, “Ama onda belirgin bir ilerleme görüyorum,” dedi.

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Farioli, Gimenez ve Hwang In-beom'un Feyenoord geçmişlerinin maç hazırlığında işe yaradığını da açıkladı: “Bana Feyenoord'a karşı oynanan maçlarda neler yaşanabileceğini anlattılar. Fiziksel mücadelenin yoğun olduğu bir maç bekliyoruz. Çok agresif olmalıyız. Feyenoord, Avrupa'nın fiziksel açıdan en güçlü takımlarından biri.”

Gimenez, salı günü De Kuip'te gol atarsa ne yapacağını şimdiden biliyor: “Feyenoord'a gol atmak istiyorum ama sevinmeyeceğim. Bunu, bana Avrupa'nın kapısını açan kulübe duyduğum saygıdan yapacağım.”

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Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura yükselme hedefi açısından salı günü iki takım için de çok şey söz konusu. Hem Porto hem de Feyenoord şu ana kadar yalnızca üçer puan topladı.

Football Rankings'in hesaplamasına göre lig aşamasını ilk 24 sıra içinde bitirmek için on puan gerekiyor. Bu nedenle De Kuip'teki maç belirleyici olabilir.