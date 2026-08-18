Santiago Gimenez, AC Milan’dan ayrılık konusunda anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano’nun haberine göre AC Milan, Santiago Gimenez için kısa süre içinde ilk teklifi alacak. 25 yaşındaki santrfor, FC Porto ile kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı.

Portekiz’in son lig şampiyonu süreci hızlandırmak istiyor ve Milan’la da kısa süre içinde anlaşma sağlamayı umuyor.

Porto, Gimenez’i ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transfermarkt verilerine göre Meksikalı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Milan, 2025’in başında Gimenez’i kadrosuna katmak için Feyenoord’a 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemişti.

Gimenez’in Milan ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor, ancak kontratını tamamlaması pek olası görünmüyor.

Gimenez, Milan formasıyla çıktığı 37 resmi maçta 7 gol ve 6 asist üretti. Rúben Amorim’in göreve gelişi de onun durumunu değiştirecek gibi görünmüyor.

Dünya Kupası’nın ardından Gimenez ayak bileğinden sakatlandı ve bu nedenle hazırlık döneminde henüz bir dakika bile süre alamadı.